綠能政策助攻！今年前9月核准僑外投資金額年增1.5倍

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9月核准有日商TOKIO MARINE & NICHIDO FIRE INSURANCE CO., LTD.以新台幣73億7596萬200元增資新安東京海上產物保險股份有限公司、英屬開曼群島商GOGORO INC.以新臺幣25億3500萬元增資睿能創意股份有限公司等大型投資案。
經濟部指出，今年前9月核准新設公司件數為1061件，新設公司投資金額4億6153萬9726美元。至於核准新南向國家來台投資件數為347件，較上年同期減少4.67%，投資金額計19億1588萬美元，較上年同期增加224.27%，其中投資來源地主要為澳大利亞、新加坡及泰國。
另外，陸資來台投資方面，前9月核准陸資來台投資件數為36件，較上年同期增加38.46%，金額共計1924萬8000美元，較上年同期減少34.69%。自2009年開放陸資來台投資以來，累計核准陸資來台投資件數為1546件，核准資金額共計25億4677萬4000美元。
據經濟部資料顯示，對外投資方面，1至9月核准對外投資件數為408件，較上年同期增加33.33%，投資金額共計60億2687萬8000美元，較上年同期減少32.80%。對新南向國家投資件數為109件，較上年同期增加12.37%，投資金額計美金26億1,662萬元，較上年同期減少52.06%，其中投資金額較大者為新加坡、澳大利亞及越南。
對中國大陸投資方面，前9月核准對中國大陸投資件數為269件，件數較上年同期減少16.20%，核准投資金額計美金30億4768萬2000元，較上年同期增加6.53%。