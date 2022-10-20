卯死了！全家「靠一招」買熱狗變熱狗堡　大熱拿限時33元

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10月21日至10月23日期間，全家APP「隨買跨店取」和全盈+PAY聯手，推出熱狗堡5份165元組合，換算下來，平均每份是33元，等於用全盈+PAY支付熱狗的錢，就可升級變成熱狗堡（原價45元）。此外，在全家線下實體門市使用全盈+PAY支付，享FMC水沏玄米茶、FMC天然水610ml買一送一。
📍好康2：拿鐵2杯65元
店10月21日至10月23日期間，全家門市祭出大杯經典拿鐵（55元）、濃靜岡抹茶拿鐵（55元）都是2杯65元，平均單杯33元、約是5.9折，是相當划算的折扣，但並未開放線上寄杯。「康康5」本周推出杜老爺特級冰淇淋甜筒、葡萄王康普茶、台酒酒燉排骨湯麵買一送一，其中台酒泡麵平均一碗不到15元，是月底比吃土更好的方案之一。
📍好康3：滿500元送100元
本周六日限時兩天（10/22、10/23），在全家門市使用全盈+PAY支付，全店指定商品單筆消費滿500元，就送100元全家購物金，單筆消費不可累贈，每周每會員限1次。購物金會在48小時內以酷碰券形式發送至APP，下次消費滿200元就可使用100元購物金，每筆消費限用1張。
7-ELEVEN在門市祭出CITY CAFE指定風味飲品第二杯半價，共多達13品項可選，包括卡布其諾、冰燕麥拿鐵、蜂蜜拿鐵、太妃糖焦糖瑪奇朵、焙烤榛果風味拿鐵、西西里風檸檬氣泡咖啡、西西里風檸檬咖啡、完熟蘋果氣泡咖啡、完熟蘋果咖啡、皇家伯爵紅茶拿鐵、巧克力可可歐蕾、脆酷摩卡、抹茶拿鐵都在列，以中杯卡布45元來算，第二杯只要23元。門市另同步推出CITY PEARL珍珠全品項任選2杯99元，包括抹茶珍珠歐蕾、咖啡珍珠歐蕾、黑糖珍珠燕麥奶，相當於6.6折。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！