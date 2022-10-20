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卯死了！全家「靠一招」買熱狗變熱狗堡　大熱拿限時33元

▲全家APP聯手全盈+PAY，推出熱狗堡5份165元，平均每份33元，等於花1支熱狗的錢就能升級變成熱狗堡。（圖／業者提供）
▲全家APP聯手全盈+PAY，推出熱狗堡5份165元，平均每份33元，等於花1支熱狗的錢就能升級變成熱狗堡。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-10-20 11:19:542022-10-20 11:21:42

10月進入倒數，年底節慶聚會多，又到了開銷大的時候，全家超商讓民眾花小錢就能吃「堡」，針對周末三天推出多重優惠，包括同樣花33元買熱狗的錢，就能升級變成熱狗堡；冷冷天氣喝咖啡也省，大杯拿鐵、靜岡抹茶拿鐵都是2杯65元，約是5.9折，另有台酒泡麵買一送一，且全店限時兩天滿500元送100元。《NOWnews》整理3大好康一次看，各位囤貨精算師準備上線。

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📍好康1：熱狗1招變熱狗堡
10月21日至10月23日期間，全家APP「隨買跨店取」和全盈+PAY聯手，推出熱狗堡5份165元組合，換算下來，平均每份是33元，等於用全盈+PAY支付熱狗的錢，就可升級變成熱狗堡（原價45元）。此外，在全家線下實體門市使用全盈+PAY支付，享FMC水沏玄米茶、FMC天然水610ml買一送一。

▲熱狗原價33元、熱狗麵包12元，原價45元的熱狗堡，祭出組合價5份165元，平均吃一份熱狗堡只需33元。（圖／全家提供）
▲熱狗原價33元、熱狗麵包12元，原價45元的熱狗堡，祭出組合價5份165元，平均吃一份熱狗堡只需33元，約7.3折。（圖／全家提供）
📍好康2：拿鐵2杯65元
店10月21日至10月23日期間，全家門市祭出大杯經典拿鐵（55元）、濃靜岡抹茶拿鐵（55元）都是2杯65元，平均單杯33元、約是5.9折，是相當划算的折扣，但並未開放線上寄杯。「康康5」本周推出杜老爺特級冰淇淋甜筒、葡萄王康普茶、台酒酒燉排骨湯麵買一送一，其中台酒泡麵平均一碗不到15元，是月底比吃土更好的方案之一。

📍好康3：滿500元送100元
本周六日限時兩天（10/22、10/23），在全家門市使用全盈+PAY支付，全店指定商品單筆消費滿500元，就送100元全家購物金，單筆消費不可累贈，每周每會員限1次。購物金會在48小時內以酷碰券形式發送至APP，下次消費滿200元就可使用100元購物金，每筆消費限用1張。

▲「康康5」自10月21日至10月23日登場。（圖／全家提供）
▲「康康5」自10月21日至10月23日登場。（圖／全家提供）
7-ELEVEN在門市祭出CITY CAFE指定風味飲品第二杯半價，共多達13品項可選，包括卡布其諾、冰燕麥拿鐵、蜂蜜拿鐵、太妃糖焦糖瑪奇朵、焙烤榛果風味拿鐵、西西里風檸檬氣泡咖啡、西西里風檸檬咖啡、完熟蘋果氣泡咖啡、完熟蘋果咖啡、皇家伯爵紅茶拿鐵、巧克力可可歐蕾、脆酷摩卡、抹茶拿鐵都在列，以中杯卡布45元來算，第二杯只要23元。門市另同步推出CITY PEARL珍珠全品項任選2杯99元，包括抹茶珍珠歐蕾、咖啡珍珠歐蕾、黑糖珍珠燕麥奶，相當於6.6折。

▲CITY PEARL珍珠全品項任選2杯99元，相當於6.6折。（圖／業者提供）
▲CITY PEARL珍珠全品項任選2杯99元，相當於6.6折。（圖／業者提供）
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