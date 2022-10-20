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讓師生上課專心　高雄2年建置2萬台冷氣　加碼1個月電費

▲高雄市今天推出最新短片以曾在台求學研究的日本傑出博物學家鹿野忠雄切入為背景，顯現出高市府2年完成2萬台「班班有冷氣」的成效。（圖／高市府提供）
▲高雄市今天推出最新短片以曾在台求學研究的日本傑出博物學家鹿野忠雄切入為背景，顯現出高市府2年完成2萬台「班班有冷氣」的成效。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-10-20 12:10:35

「日本傑出博物學家鹿野忠雄為背景，傳神表現出在裝設冷氣、涼風吹拂的教室內，讓學習更專心。」這是高市府最新推出的最新短片。高市府為達到班班有冷氣讓師生上課專心，2年內已完工運轉超過2萬台冷氣，達到「班班有冷氣」目標，高市府還再加碼補助一個月電費，讓學生享受更舒適的學習環境。

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▲為提升教學品質、讓孩子專注學習成長，高市府不僅2年內裝設2萬台冷氣，市府也將再加碼補助1個月電費。（圖／高市府提供）
▲為提升教學品質、讓孩子專注學習成長，高市府不僅2年內裝設2萬台冷氣，市府也將再加碼補助1個月電費。（圖／高市府提供）
短片故事先從對台灣山林研究卓有貢獻的博物學家「鹿野忠雄」切入，畫面瞬間轉到學生熱烈討論的教室內，課堂上，老師認真投入在講台上講課，黑板上大大書寫著「鹿野忠雄」，細說著他的探險事蹟，一位男同學托腮帶著微笑，原來是涼爽的冷氣微風吹送著，腦中不知不覺浮現鹿野忠雄率學生攀登高山的生動畫面，有如徜徉置身其中，橫越於美麗的雪地、山岳之中，令人神往。

▲根據統計，高雄市全市共計建置348校、2萬263台冷氣機，已於今年5月完工運轉。（圖／高市府提供）
▲根據統計，高雄市全市共計建置348校、2萬263台冷氣機，已於今年5月完工運轉。（圖／高市府提供）
台灣溽暑難耐，容易讓人心浮氣躁，尤其高雄盛夏更是揮汗如雨、酷熱不已，為了提升教學品質、讓孩子專注學習成長，市府推動班班有冷氣政策，高市府也特別考量高雄夏季較長且天氣炎熱，除教育部補助國中小4個月電費外，市府再加碼1個月，高中部分，原先由學生或家長會校方負擔，現擴大納入市立高中職及4所市立特殊教育學校亦補助5個月。

根據統計，高雄市全市共計建置348校、2萬263台冷氣機，已於今年5月完工運轉，教育局也攜手工務局積極在校園建築物設置屋頂型太陽光電系統，目前高雄市校園建置太陽光電系統數為全國第一，運用太陽能創造更多能源供給，再搭配能源管理系統進行節電，可降低電費支出，讓師生都能享受舒適又涼爽的教學環境，授課和學習更專心有效率。

鹿野忠雄是日治時期後期，居台的日籍人士中，相當著名的博物學及人文學者，主攻地理、昆蟲、植物、台灣原住民、地質與地形。1944年前，他共發表153篇論文及兩本著作，但於二戰末期，鹿野被日本軍方徵召前往印尼北婆羅洲從事民族調查，不久即宣告失蹤。


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