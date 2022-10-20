讓師生上課專心 高雄2年建置2萬台冷氣 加碼1個月電費
「日本傑出博物學家鹿野忠雄為背景，傳神表現出在裝設冷氣、涼風吹拂的教室內，讓學習更專心。」這是高市府最新推出的最新短片。高市府為達到班班有冷氣讓師生上課專心，2年內已完工運轉超過2萬台冷氣，達到「班班有冷氣」目標，高市府還再加碼補助一個月電費，讓學生享受更舒適的學習環境。
短片故事先從對台灣山林研究卓有貢獻的博物學家「鹿野忠雄」切入，畫面瞬間轉到學生熱烈討論的教室內，課堂上，老師認真投入在講台上講課，黑板上大大書寫著「鹿野忠雄」，細說著他的探險事蹟，一位男同學托腮帶著微笑，原來是涼爽的冷氣微風吹送著，腦中不知不覺浮現鹿野忠雄率學生攀登高山的生動畫面，有如徜徉置身其中，橫越於美麗的雪地、山岳之中，令人神往。
台灣溽暑難耐，容易讓人心浮氣躁，尤其高雄盛夏更是揮汗如雨、酷熱不已，為了提升教學品質、讓孩子專注學習成長，市府推動班班有冷氣政策，高市府也特別考量高雄夏季較長且天氣炎熱，除教育部補助國中小4個月電費外，市府再加碼1個月，高中部分，原先由學生或家長會校方負擔，現擴大納入市立高中職及4所市立特殊教育學校亦補助5個月。
根據統計，高雄市全市共計建置348校、2萬263台冷氣機，已於今年5月完工運轉，教育局也攜手工務局積極在校園建築物設置屋頂型太陽光電系統，目前高雄市校園建置太陽光電系統數為全國第一，運用太陽能創造更多能源供給，再搭配能源管理系統進行節電，可降低電費支出，讓師生都能享受舒適又涼爽的教學環境，授課和學習更專心有效率。
鹿野忠雄是日治時期後期，居台的日籍人士中，相當著名的博物學及人文學者，主攻地理、昆蟲、植物、台灣原住民、地質與地形。1944年前，他共發表153篇論文及兩本著作，但於二戰末期，鹿野被日本軍方徵召前往印尼北婆羅洲從事民族調查，不久即宣告失蹤。