英國因中國拒絕賣台狙擊槍？陳明通否認：又不是賣原子彈
媒體報導，國安局採購新狙擊槍汰換服役20年的M24狙擊槍，但傳出得標的英國廠商英國精密國際（AI）公司的AX MKⅢ先進狙擊槍，因為中國施壓而無法履約。對此，國安局長陳明通今（20）日否認媒體報導，指出是因為疫情因素所需時間無法掌握等因素，導致沒有廠商投標，日前已完成開標，陳明通強調，「這個又不是核子彈、原子彈」，駁斥媒體報導不正確。
立法院外交及國防委員會今審查112年度中央政府總預算案關於國家安全局收支公開及機密部分。多位立委關注國安局採購狙擊槍卡關問題，陳明通答覆表示，媒體報導不是事實，「英國那麼大的國家，怎麼會因中共就不輸出」，這個又不是核子彈、原子彈，不是不給許可證，因疫情輸出導致輸出許可延宕，已超過採購期，國安局現在已經完成採購開標，整件事是一場誤會，該媒體也重新報導更正此事。
立委何志偉詢問是否會優先採購軍備局生產的國造T108狙擊槍，特勤中心副指揮官李榮華表示，都是提出需求規格，只要是有能力的都納入考量。
針對狙擊槍採購，國安局特勤中心表示，2022年採購案開標3次，受國際疫情及烏俄戰事影響、海空運所需時間無法掌握等因素，導致無廠商投標而流標，經通盤檢討後，已合併2022及2023年度計畫需求辦理一次性採購，今年10月7日依採購程序完成開標，全案續依計畫節點管制各階段進度，俾利採購案順利執行，現有狙擊槍裝備，平時持續強化保養維護工作，維持裝備應勤妥善率，以滿足各項勤務維安需求。