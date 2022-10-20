世界大學排名受中國操作？潘文忠：不揣測、增加高教經費

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潘文忠今天到立法院教育及文化委員會進行報告並備詢，會前有媒體詢問教育部如何透過預算分配，協助國立大學發展、提升國際大學排名。
潘文忠說，世界大學排名都有不同標準、體系和評核指標，學校可依據發展特色做參考。至於112學年高教深耕計畫，即將進入第二期，除了給予各校的經費會再酌增外，也有相關資源跟預算協助大學邁向國際化，並強調資訊安全；學校可以利用高教深耕計畫發展學校特色，並維持例行教學創新、善盡社會責任、提高公共化等措施。
立委林奕華質詢時提到，少子女化衝擊大專院校，使辦學努力的大學面臨缺額嚴重問題，該如何不扣獎補助款，協助大學維持高品質、精緻化教育？
潘文忠說，第二期高教深耕計畫，相較第一期，將大幅新增150億元，盼協助健全發展的大學，另外，私校獎補助基準也會適時做調整。
立委黃國書質疑，THE世界大學排名，台灣傳統名校清大、陽交大、成大，怎麼會輸給幾個私校呢？顯然這幾校要繼續加油，另外，台大比去年落後74名，教學聲望、研究聲望皆下降，是否代表學術研究、教學品質下降？
台大副校長羅清華回應，台大在客觀數據上，絕大多數指標上升，但在占比35%左右的教學聲望、研究聲望掉很多，可能與THE制度變革有關，今年是他們自己做的評比，樣本數也較以前多很多。
黃國書說，教學聲望、研究聲望是問卷評比，有台灣學者推測，可能是中國學者特意不推薦有掛上「國立」的台灣部分大學，以系統性操作，影響此次排名。
羅清華表示，不敢妄自揣測，排名影響因素多，但不可否認中國在全世界學術影響力隨著經濟成長，大了許多，若以過去10年科學領域來看，逾5成文章、期刊的編輯是中國學者擔任，影響力不容忽視，但排名是否影響，不敢揣測，只能當作參考、再加強努力。
潘文忠說，這是學術團體主動辦理的排名，教育部無法探究其中的影響。
另外，林奕華詢問，論文抄襲事件嚴重影響高教形象，台大已立法，要求碩博士生需通過論文得相似度比對才能辦離離校手續，教育部是否修正「學位授予法」，要求碩博士生需經過論文比對，才能領取畢業證書；明年編列2500萬預算，建置學術論文檢測系統，是否能因應？
潘文忠回應，教育部正盤整相關資料，盼減緩論文抄襲狀況，得等盤整後才能評估是否修法；教育部正在建置論文比對系統，預計明年完成後提供給各大學使用。