跟祖克柏講台語嘛ㄟ通！Meta推AI雙向翻譯 推手是台灣人
近日Facebook出現祖克柏在用台語對話的影片，相當令人驚艷！此一影片是要宣示Meta發布全新AI技術支援的非書寫語音翻譯系統，像是閩南語是華裔群眾廣泛使用的語言，但缺少標準書寫文字系統，透過此翻譯系統，可讓使用閩南語的人士與使用英語的人士對話！現階段該模型雖還在開發中，且每次只能翻譯一個完整句子，但朝著實現為各種語言提供同步翻譯的目標邁進，而這個技術的推手就是來自台灣的Meta軟體工程師陳鵬仁，其中還有個暖心的原因，原來是想幫講閩南語的爸爸溝通更順暢！
來自台灣的Meta軟體工程師陳鵬仁在台灣長大、講中文，但他的父親，陳聖獎是一個70歲、退休的工廠技術主管，習慣講閩南語。雖然閩南語與中文這兩種語言是相關的，但仍有許多不同，讓陳鵬仁的爸爸常覺得用中文進行複雜的對話非常困難。陳鵬仁說：「我希望我爸跟所有人溝通時都用台語對話，這是他最熟悉的語言，他聽得懂中文，但若是討論比較複雜的主題時，他說話的速度會比較慢。」然而，不甘於只為爸爸擔心，陳鵬仁開始投入心力，推動全新的技術發展，讓閩南語及英文之間得以相互翻譯。
至今為止，AI 翻譯主要著重於各種「書寫」。但在全球超過7000 種的現存語言中，將近半數主要是以「口語」表達，沒有標準或廣泛使用的書寫文字系統。無法使用標準技術為這類語言打造機器翻譯工具，因為標準技術需有大量的書寫文字來訓練AI模型。為克服這項挑戰，像是以口語表達的「閩南語」打造了一個史無前例的人工智慧技術翻譯系統。閩南語是華裔群眾廣泛使用的語言，但缺少標準書寫文字系統，此一技術可讓使用閩南語的人士與使用英語的人士對話。