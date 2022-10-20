藏壽司推BT21特色店！「18款扭蛋」明起齊發 再送玻璃杯
宇宙明星BT21進攻藏壽司！明（21）日起店內將推出18款BT21扭蛋，藏壽司中山南西店、台中惠文路店、高雄岡山店更變身BT21特色店，從店外窗門到店內桌席都能捕捉BT21的蹤影。活動期間集點再送BT21玻璃杯、抱枕等可愛周邊。壽司郎則祭出「大份量」料理搶客，用7種豪華食材組成「豪華海鮮總匯」，不只視覺很驚人，口味層次也獲得大滿足。
BT21粉絲要吃爆了，藏壽司扭蛋換檔，自明（21）日起和超人氣明星BT21合作，推出18款BT21扭蛋，其中包含7款立體吊飾、7款磁鐵、4款軟膠吊飾。不只如此，BT21更驚喜現身全台3家店鋪，北中南分別是中山南西店、台中惠文路店、高雄岡山店，明日起限時化身為BT21特色店。
除了限定扭蛋之外，10月21日起消費滿300元可獲得一點，集滿10點可換玻璃杯，集滿14點換手提束口袋，集滿18點換雲朵造型抱枕。點數將於10月21日至12月18日發放，贈品兌換期限至12月25日，兌完為止。新菜部份推出「秋炙特鮭」7款料理，包括炙烤黑胡椒醃漬鮭魚肚、炙烤起司鮭魚、炙烤明太子鮭魚、燒炙鮭魚肚、炙烤照燒鮭魚、炙烤照燒長鰭鮪魚、炙烤起司鮮蝦等，讓鮭魚控吃好吃滿。
壽司郎即日起至11月6日再推「大份量」料理搶客，將鮭魚、鮪魚、蔥花鮪魚、甜蝦、蟹肉、鮭魚卵、飛魚卵7種食材組成「豪華海鮮總匯」； 另一款「豐盛甜蝦」則擺放了爆量8隻帶尾北極甜蝦，再搭配甜蝦仁及飛魚卵；而「豐盛長鰭鮪」則奢華疊放3片長鰭鮪魚，加上蔥花鮪魚泥，喜愛鮪魚的人不容錯過。