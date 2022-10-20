「呆萌女神」激裸下半身被看光！蜜桃臀濕身秀催買氣

擁有一張娃娃臉的「呆萌女神」元元（吳婕安），憑藉E罩杯好身材，在網紅圈人氣爆棚，最近推出第3本個人寫真熱賣，10月13日宣布更換新封面的慶功版，銷售成績也非常亮眼，她今（20）日凌晨在社群平台分享一張泡在全透明泳池的美照，淺黃色泳衣幾乎隱形，宛如全裸上演濕身秀，下半身的蜜桃臀都被網友看光光！ 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲元元推出寫真書慶功版。（圖／尖端提供）▲元元開箱寫真書結果露出胸貼，被室友吐槽露點了。（圖／元元FB）▲元元這次寫真場景橫跨台灣南北。（圖／尖端提供）▲元元兼具可愛及性感特質。（圖／元元臉書）▲元元身穿蕾絲內衣褲跪在鏡頭前。（圖／尖端提供）▲元元擁有E罩杯好身材。（圖／翻攝自元元FB）元元在臉書報告寫真書的好成績，自從推出之後，幾乎稱霸各大書店排行榜的第一名，換上新封面後，她以直播互動催買氣，慶功版附上獨家小卡，要讓鐵粉好好收藏。已經剪了一頭俏麗短髮的她，今日曬出寫真書的泳裝辣照，仍是一頭濕身長髮，在泳池大方露出幾近全裸背影，讓粉絲快要流鼻血。▲元元穿淺黃色泳衣，背影看似全裸。（圖／翻攝自元元FB）▲元元向粉絲宣布喜訊，自己成立公司。（圖／翻攝自元元FB）26歲的元元也透露好消息，以前簽在經紀公司旗下，最近自己成立公司，踏入另一個新的里程碑，「從來沒想過自己會有自己的公司，希望廠商可以多多找我工作！我會更認真更努力，努力完成所有工作」，證明自己不只有好身材，也有生意頭腦。孫生好幸福！Wendy穿透明蕾絲內衣 逆天長腿出鏡了壯壯超辣蜜桃臀被拱買保險！林襄危險發言：免費看的太多蕾菈爆乳揮拍拯救驚人體脂率 網見數字驚呼：全長在胸部鋼琴女神「雙手護胸」赤裸躺浴缸！340萬人驚呼：太粗暴