MLB／太空老鬼Verlander超扯！K翻洋基奪美聯冠軍戰首勝

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兩隊這次在季後賽的對決是自2019賽季的美聯冠軍戰之後再次交手，連續出戰的洋基隊在第2局就靠著「福將」Harrison Bader敲出季後賽第四轟開胡，但太空人下個半局馬上展開連續攻勢將比分追平。
第6局是本場比賽勝負的分水嶺，太空人Yuli Gurriel、Chas McCormick接連開砲，單局兩支全壘打將比數超前，7局下半，本場比賽打出3安猛打賞的太空人新秀游擊手Jeremy Peña錦上添花，再補上一轟，6、7兩局太空人隊靠著3支陽春砲拿下3分，把比數拉開並勝券在握。
後續洋基隊僅在8局上半由Anthony Rizzo的陽春砲打回一分，無力反攻，整場洋基打線只敲出5支安打，被三振高達17次，其中Josh Donaldson以及Matt Carpenter兩人今天所有打數都吞K，光是他們倆就貢獻了7K，連續的征戰也讓洋基隊受到一些影響。
Verlander本場比賽以6局11K失一分的超狂表現，一雪前一輪先發出戰西雅圖水手隊僅投4局就被狂轟6分的失常表現，拿下本季季後賽首勝，而本場比賽承擔敗投的投手則是挨了兩轟的洋基隊牛棚投手Clarke Schmidt。