8周大浪貓黏鼠板膠纏全身！動物救援小組用「1物」神救援

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台灣動物緊急救援小組發言人倪京台說，因為黏鼠板的成分含有環氧樹脂，黏性非常強，如果強行剃除毛髮，不但電剪會卡死，貓咪的皮膚也可能被拉扯受傷；動物救援志工的處理方式是先使用「卸妝油」大量塗抹在貓咪全身，當油與黏膠充分混合後，會產生乳化作用，再配合不斷搓柔全身，最後慢慢將黏膠去除。
倪京台描述，動物救援小組志工前後花了半天的時間才完成清洗，所幸這隻小幼貓很乖很聽話，並沒有太大的掙扎，否則可能要麻醉後才能處理；倪京台也說，因為怕過度的揉搓有可能造成貓咪表皮二次傷害，因此仍有少數剩餘的黏膠並未完全清除，會待一周後再進行第二次洗淨。
台灣動物緊急救援小組獸醫團隊指出，獲救的幼貓是一隻剛出生約2個月大的母貓，估計遭黏鼠板沾黏已有一周時間，身體部分皮膚出現抓傷，有輕微營養不良與脫水等狀況，所幸無生命危險，預計休養並觀察兩周後即可開放認養，有意關注的讀者可參考此認養網站。
台灣動物緊急救援小組表示，雖然黏鼠板屬於被動式捕捉工具，但仍屬殘忍的無差別陷阱，很容易讓流浪貓狗或寵物鼠兔等誤觸造成極大傷害與痛苦；動物救援志工呼籲民眾可改用捕鼠籠等更人道的捕捉方式，避免誤傷其他動物。（編輯：李惠婷）