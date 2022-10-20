5度任命張忠謀任APEC領袖代表　蔡英文交付3任務

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蔡英文說，當前全球經濟面臨重重挑戰，APEC成員在疫後有開創亞太經濟新局的責任，而台積電在半導體產業扮演舉足輕重的角色，此次重要的時刻，再由張忠謀擔任領袖代表，有3個重要立場要傳達。
首先，要向成員訴求，必須正視區域內意見分歧，努力在貿易的自由開放與公平競爭之間、在供應鏈安全與效率之間、以及在經濟發展與包容永續之間取得適度平衡，進而發展出更前瞻進步、可以被共同遵循的經濟架構。
接著，要讓各國更加重視，台灣在全球產業供應鏈，尤其是半導體產業具備關鍵影響力，也願意和區域夥伴合作，共同打造安全、可信賴、有韌性的產業供應鏈。
第三，要展現台灣在追求經濟永續發展的決心跟努力，包括全球同步因應氣候變遷、大力推動綠色轉型、同時大幅提升勞工福祉、婦女權益、弱勢照顧，努力追求社會均衡發展。
蔡英文說，希望出席APEC會議過程中，也能夠分享台灣經驗，有助於APEC會員國在區域及全球永續發展上做更多貢獻。「我相信張領袖代表可以向國際社會清楚傳達，台灣可以積極貢獻能力，為共同促進亞太區域穩定努力，相信今年代表團可以圓滿完成任務，為台灣拓展更多國際合作與連結」。
事實上，在蔡英文任內，張忠謀已多次出任領袖代表，包括2018年巴布亞紐幾內亞、2019年智利、2020年馬來西亞，以及2021年紐西蘭主辦的APEC領袖會議；另一次，則是2006年陳水扁任內，他也擔任領袖代表。