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台中違法民調亂竄！國民黨批中選會坐視不管成「助選會」

▲國民黨今日批中選會放任不實民調，成助選會。（圖／文傳會提供）
▲國民黨今日批中選會放任不實民調，成助選會。（圖／文傳會提供）

記者余祥／台北報導

2022-10-20 11:34:37

中國國民黨今(20)日召開「違法民調亂竄！中選會坐視不管！」記者會，文傳會主委洪孟楷、台中市議員黃健豪、台中市議員候選人鄭伯其等質疑近期媒體披露號稱民進黨內部有關台中市長選舉民調，不僅遭學者團體質疑法定揭露項目未齊全，也與其他媒體民調結果落差甚大，但中選會卻漠視不管，放任違法民調亂竄、影響選情，要求中選會應該依法咎責，並秉持公正客觀立場，不袒護特定政黨的不實民調。

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洪孟楷表示，中華民國國民要的是一個公平、公正、公開的選舉，選賢與能，讓人民做主，但如果有人刻意操弄假民調，故意放任假民調亂竄，藉此魚目混珠，這樣行為罪大惡極，大家都沒有辦法接受。他指出，台中市近期有很多民調沒有來源，也不知道過程為何？卻放任假民調亂竄，企圖影響選情，中選會還要放任不管嗎？

洪孟楷要求中選會應該出來面對，現在惡質的選風已經在台中蔓延，剩下37天就要選舉，任何奧步或暗黑手法不能變成事實，中選會應該依法遏止，若持續漠視這樣的惡行，令人質疑難道中選會已經成了民進黨的附隨組織嗎？

黃健豪表示，公布民調最基本是要公布執行單位、委託單位、調查方法等才有說服力與公正性，但近期台中有媒體配合蔡其昌團隊公布所謂內部民調，指稱民調差距已經接近，但未說明調查執行機構等資訊，遭學者團體「中華傳播管理學會」指稱應「建立透明度與公信力」，法定揭露項目未齊全。此外，各家媒體自行做的民調，與所謂民進黨內部民調有及大差距，都明顯打臉蔡其昌團隊所謂的內部民調。

黃健豪指出，依據公職人員選舉罷免法第53條明定，要求任何人發布選舉民調應應載明負責調查單位及主持人，同法110條明定違反民調應載明事項，得處50萬元以上-500萬元以下。他強調，必須依據事實來公布民調，若是隨意放話、捏造數字，依法令是可以罰款，但蔡其昌團隊經常肆意在網路上散步民調數據拉近等言論，但中選會卻沒有阻止或裁罰，請問中選會要放任這樣惡質選風到何時？他要求中選會應該扮演公平、公正角色，不是做特定政黨的打手。

「今年是中華民國史上選舉風氣最差的一年！」鄭伯其表示，蔡其昌團隊在這次選舉中，可說是史上最多的奧步，什麼爛招都有，今年五月蔡其昌助理在臉書上公開的說台中市兒童疫苗只打七千劑，事實是台中市政府已經打了七萬劑，此事件遭警察局認定是符合惡、假、害的假消息要件；今年9月一支街坊影片中街訪的路人，竟然被發現是民進黨籍的議員助理喬裝的；此外，蔡其昌的發言人陳世凱對媒體表示民進黨內部的民調，已經拉近到剩下10個百分點，真的是莫名其妙。

鄭伯其強調，蔡其昌把台中人的臉都丟光了，選不贏就做偷雞摸狗的勾當，假訊息、假民調、假街訪。他表示，中選會應該是在辦理選務的機關，這樣明顯違法的行為為什麼不管？為什麼都不罰？是不是只要有黨證就可以橫行霸道？這樣的中選會還是獨立機關嗎？請問這是中選會還是助選會？也請問蔡英文總統，是否民進黨候選人、黨員、立委用違法民調製造假訊息，用造假造謠來幫自己助選，蔡總統能認同嗎？這樣選風，人民能認同嗎？

最後，洪孟楷代表國民黨要求中選會應依法咎責，不讓違法民調亂竄；應積極宣導選舉民調必須載明法令規定之必要資訊；應秉持公正客觀立場，不袒護特定政黨的不實民調。

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