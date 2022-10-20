台中違法民調亂竄！國民黨批中選會坐視不管成「助選會」

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洪孟楷要求中選會應該出來面對，現在惡質的選風已經在台中蔓延，剩下37天就要選舉，任何奧步或暗黑手法不能變成事實，中選會應該依法遏止，若持續漠視這樣的惡行，令人質疑難道中選會已經成了民進黨的附隨組織嗎？
黃健豪表示，公布民調最基本是要公布執行單位、委託單位、調查方法等才有說服力與公正性，但近期台中有媒體配合蔡其昌團隊公布所謂內部民調，指稱民調差距已經接近，但未說明調查執行機構等資訊，遭學者團體「中華傳播管理學會」指稱應「建立透明度與公信力」，法定揭露項目未齊全。此外，各家媒體自行做的民調，與所謂民進黨內部民調有及大差距，都明顯打臉蔡其昌團隊所謂的內部民調。
黃健豪指出，依據公職人員選舉罷免法第53條明定，要求任何人發布選舉民調應應載明負責調查單位及主持人，同法110條明定違反民調應載明事項，得處50萬元以上-500萬元以下。他強調，必須依據事實來公布民調，若是隨意放話、捏造數字，依法令是可以罰款，但蔡其昌團隊經常肆意在網路上散步民調數據拉近等言論，但中選會卻沒有阻止或裁罰，請問中選會要放任這樣惡質選風到何時？他要求中選會應該扮演公平、公正角色，不是做特定政黨的打手。
「今年是中華民國史上選舉風氣最差的一年！」鄭伯其表示，蔡其昌團隊在這次選舉中，可說是史上最多的奧步，什麼爛招都有，今年五月蔡其昌助理在臉書上公開的說台中市兒童疫苗只打七千劑，事實是台中市政府已經打了七萬劑，此事件遭警察局認定是符合惡、假、害的假消息要件；今年9月一支街坊影片中街訪的路人，竟然被發現是民進黨籍的議員助理喬裝的；此外，蔡其昌的發言人陳世凱對媒體表示民進黨內部的民調，已經拉近到剩下10個百分點，真的是莫名其妙。
鄭伯其強調，蔡其昌把台中人的臉都丟光了，選不贏就做偷雞摸狗的勾當，假訊息、假民調、假街訪。他表示，中選會應該是在辦理選務的機關，這樣明顯違法的行為為什麼不管？為什麼都不罰？是不是只要有黨證就可以橫行霸道？這樣的中選會還是獨立機關嗎？請問這是中選會還是助選會？也請問蔡英文總統，是否民進黨候選人、黨員、立委用違法民調製造假訊息，用造假造謠來幫自己助選，蔡總統能認同嗎？這樣選風，人民能認同嗎？
最後，洪孟楷代表國民黨要求中選會應依法咎責，不讓違法民調亂竄；應積極宣導選舉民調必須載明法令規定之必要資訊；應秉持公正客觀立場，不袒護特定政黨的不實民調。