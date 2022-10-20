獵戶座流星雨明晚報到！氣象局大口徑望遠鏡帶大家看到飽
秋季最負盛名的「獵戶座流星雨」明（21）日前後將達到極大值，預估每小時流星數約20顆，與此同時，中央氣象局也將在明後兩天於馬祖氣象站舉辦「探索海上桃花源氣象奧秘」活動，不僅有播報氣象的體驗活動與知識性闖關活動，現場提供大口徑望遠鏡可欣賞各種星體，若對天文、氣象和此次流星雨有興趣的民眾千萬不能錯過。
中央氣象局將於10月21日、22日在馬祖氣象站舉辦的「探索海上桃花源氣象奧秘」活動，期間將分為體驗與闖關兩大部分；體驗活動由簡任技正伍婉華領銜，帶領小朋友們體驗電視上氣象主播報天氣的場景，並結合科技與視覺的VR體驗。此外，21日夜間有「夜間星空觀測」的重頭戲，現場將有特別從台北運送的大口徑望遠鏡，邀請民眾用高倍率觀賞木星、土星、天王星與武仙座球狀星團、天鵝座β雙星、仙女座大星系等特別星體。闖關活動也有6大關卡，包含馬祖的氣象、海象、地震、東莒岸基測波儀等知識內容，完成的民眾可兌換限量小禮物一份。
而明日將是獵戶座流星雨最明顯的時候，預估每小時流星數約20顆，且由於月相為殘月，觀賞條件極佳。台北市立天文館表示，從晚上10點左右，流星雨輻射點升起後就可以觀賞，越接近曙光前天象越精彩，而且不用擔心凌晨3點後月亮逐漸升起，因為殘月的月光不強，只要避開月光方向仍大有看頭！
天文館指出，10月獵戶座流星雨與5月初的「寶瓶座η流星雨」都來自著名的哈雷彗星（1P/Halley）殘餘塵埃，兩者也都以流星速度極快著稱，平均速度可達每秒66公里，僅次於獅子座流星雨，偶爾還會出現明亮、爆裂的火流星，觀測流星雨不需要望遠鏡，只要選擇光害少、視野遼闊的地方仰望天空即可，若使用高感度相機，配合適當的取景，還能捕捉到流星瞬間的美麗身影。一般來說，出現在輻射點附近的流星較多也較亮，而在離輻射點較遠方向的流星則尾痕較長。