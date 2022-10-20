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特企／雙11不只「購物」有折扣！購屋也響應優惠抽好康

▲「591新建案」打造雙11超狂購屋節，6位數購屋金大方送。（圖／品牌提供）
▲「591新建案」打造雙11超狂購屋節，6位數購屋金大方送。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-10-20 11:50:51

雙11不只「購物」有折扣，現在「購屋」也有優惠？為了讓購屋族買房也有優惠，591新建案歡慶雙11，打造新「11.11超狂購屋節」，祭出抽59.1萬購屋金、領建案優惠、賞屋抽iPhone 14三大優惠，讓購屋族在雙11也能搶好康！

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台灣新建案市場每年329、928兩大檔期，今年建商推案信心充沛，兩大檔期都有超過7千億量體水準，928檔期更是往上衝破8千億，較去年同期大增42%。為迎接年底傳統購屋季，591新建案打造「雙11超狂購屋節」，讓購屋族能夠早日買入自己心目中的好宅。

591新建案　品牌活動助成家

591新建案在今年520檔期推出「為愛成家季」，祭出88888購屋金與家電、三大族群好案推薦專區等活動內容。活動短短一個月有12萬用戶參與了活動，創造1.2億次總曝光、185萬次總瀏覽量，更吸引1萬名新用戶註冊，更為參加活動的建案每日帶來18萬的購屋族瀏覽、1500通來電量。

591房屋交易網新聞公關組組長畢務潔指出，928檔期結束到年底，向來都是傳統購屋旺季，但近幾年房地產交易熱絡，各家品牌建商紛紛推案，為幫助購屋人「快、狠、準」下決定，591新建案以「造節」策略匯聚超人氣與最大優惠，幫助購屋族買到心目中的好宅。

591打造房產雙11　「超狂購屋節」三大優惠

今年10月17日到11月18日，搭上雙11購物狂潮，591新建案推出「11.11超狂購屋節」（https://activity.591.com.tw/newhouse/ckgwj?bid=3385），祭出「搶59.1萬購屋金、領建案優惠、線下賞屋抽iPhone 14」，逾百餘個優選個案專區等三大活動主題內容，打造房產雙11購物狂歡盛宴。

搶59.1萬購屋金
591新建案推出獨家合作補貼建案專區，以平台補貼買屋族59.1萬購屋金，參加活動即可抽59.1萬購屋金，半年內購屋都可以兌換使用。

優選建案專區
591新建案甄選全台百餘個優選好房，並優選好房建案也會在活動期間提供折扣優惠，助民眾買房省荷包。

賞屋抽好禮
線上專區接任務，線下完成合作建案接待中心賞屋即可免費抽iPhone 14，591專屬合作福利，寵粉換新機。

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