專訪／周采詩搭言承旭萬箭穿心　入圍金鐘爆哭：全身顫抖

我是廣告 請繼續往下閱讀
在負面評論變成心魔的日子裡，愛情長跑20年的老公是最大支柱，周采詩說：「他活得很自在，比較以自我為中心，不管別人怎麼看他，他問我『這些人講的大多數是謾罵，妳為什麼要為了這件事影響人生』？他花了很長的時間開導我，慢慢我不太去看評論，圈內人告訴我不好的地方，我會改，已經不像小時候針插在心上的感覺。」
後來演《我們與惡的距離》的律師娘，對周采詩影響很大，導演林君陽和吳慷仁在片場會充分討論，「原來除了台詞可以稍微變動，我們還要想辦法把演員狀態調到最舒適，不應該要有『為什麼我的角色會講出這句話』的疑問。」周采詩笑說，林君陽導演給演員很大的空間，而《良辰吉時》的黃熙導演，把這個東西再放大，甚至讓周采詩自己即興創作娼妓一角被良家婦女唾罵的台詞，「跟導演提出看法的時候，你不會受到強烈否定，她讓我感覺看到另一個世界。」
在《良辰吉時》裡周采詩分飾3角，演特種行業的女生最難，「我真的到萬華的茶室走了一圈，但是沒有勇氣進去。」因為沒辦法接觸到性工作者，周采詩看了紀錄片做功課，「她們真的有很不得已的狀況，不是想賺很多錢、想買名牌包，多半都是家裡背債，有小孩、爸媽一堆人要養，犧牲自己的人生，成全其他家人。」劇中她穿爆乳豹紋洋裝搭配網襪，豐滿身材讓人眼睛為之一亮，她說：「那套服裝我非常喜歡，我覺得服裝對演員是幫助，自己照鏡子就覺得我是這個人。」還俏皮的表示完全不用墊！
那自己為家庭最大的犧牲是什麼呢？周采詩長嘆一口氣：「我常說生了小孩，人生重新投一次胎！」再平凡不過的小事，比如好好吃頓飯，因為有了3歲兒子變成一種奢求，「兒子很黏我，即便我跟他說會工作到很晚，他就撐著，為了看我一眼，我一回來，他就昏睡了。」本來以為小孩進幼兒園，就可以恢復自由，結果不然。
雖然為小孩推掉一些戲劇邀約過，但是周采詩對表演的熱情不減，她笑說：「算命師說我的演藝事業只能做到43歲，我就有點緊張，因為時間快到了，我真的好想要走一下紅毯，我跟上帝說，我只要有入圍就好，當然有得獎更好，如果下一次還可以入圍就更好。」