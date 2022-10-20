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專訪／周采詩搭言承旭萬箭穿心　入圍金鐘爆哭：全身顫抖

▲周采詩入圍金鐘獎喜極而泣，連被求婚都沒那麼開心。（圖／大璽影藝有限公司）
▲周采詩入圍金鐘獎喜極而泣，連被求婚都沒那麼開心。（圖／大璽影藝有限公司）

記者羅凌筠/台北報導

2022-10-20 12:00:00

周采詩出道16年，首次以《良辰吉時》入圍第57屆金鐘獎迷你劇集電視電影女配角，揭曉入圍名單那天，她聽到自己的名字直接哭出來，「我好像沒感受過這種喜極而泣，連被求婚的時候都沒有，全身都在顫抖，內心激動到落淚，老公說我很棒。」

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▲周采詩以「輔大美少女」之姿出道。（圖／大璽影藝有限公司）
▲周采詩以「輔大美少女」之姿出道。（圖／大璽影藝有限公司）
以「輔大美少女」之姿出道的周采詩，因為不是表演科系出身，以前拿到劇本用土法煉鋼的方式準備角色，「我是乖乖牌，劇本的第幾集第幾場、講到哪句掉眼淚，我可以一字不漏背出來，那時候只是在背書。」她在新人時期擔綱女主角，和言承旭、羅志祥、吳尊拍《籃球火》，被罵「演得爛死了」、「醜死了」，這些話一針一針扎在周采詩的心上，「下次再演戲的時候，這些聲音就出現了，他們會不會覺得我很醜？很爛？這些聲音一直綑綁我，每次拍完戲結果都一樣，去看評論又受傷了。」

▲周采詩（中）與羅志祥（左）、言承旭拍《籃球火》，網友評論萬箭穿心。（圖／翻攝中視）
▲周采詩（中）與羅志祥（左）、言承旭拍《籃球火》，網友評論萬箭穿心。（圖／翻攝中視）
在負面評論變成心魔的日子裡，愛情長跑20年的老公是最大支柱，周采詩說：「他活得很自在，比較以自我為中心，不管別人怎麼看他，他問我『這些人講的大多數是謾罵，妳為什麼要為了這件事影響人生』？他花了很長的時間開導我，慢慢我不太去看評論，圈內人告訴我不好的地方，我會改，已經不像小時候針插在心上的感覺。」

後來演《我們與惡的距離》的律師娘，對周采詩影響很大，導演林君陽和吳慷仁在片場會充分討論，「原來除了台詞可以稍微變動，我們還要想辦法把演員狀態調到最舒適，不應該要有『為什麼我的角色會講出這句話』的疑問。」周采詩笑說，林君陽導演給演員很大的空間，而《良辰吉時》的黃熙導演，把這個東西再放大，甚至讓周采詩自己即興創作娼妓一角被良家婦女唾罵的台詞，「跟導演提出看法的時候，你不會受到強烈否定，她讓我感覺看到另一個世界。」

▲周采詩（右）在《我們與惡的距離》演律師娘，被視為金鐘遺珠。（圖／翻攝公視）
▲周采詩（右）在《我們與惡的距離》演律師娘，被視為金鐘遺珠。（圖／翻攝公視）
在《良辰吉時》裡周采詩分飾3角，演特種行業的女生最難，「我真的到萬華的茶室走了一圈，但是沒有勇氣進去。」因為沒辦法接觸到性工作者，周采詩看了紀錄片做功課，「她們真的有很不得已的狀況，不是想賺很多錢、想買名牌包，多半都是家裡背債，有小孩、爸媽一堆人要養，犧牲自己的人生，成全其他家人。」劇中她穿爆乳豹紋洋裝搭配網襪，豐滿身材讓人眼睛為之一亮，她說：「那套服裝我非常喜歡，我覺得服裝對演員是幫助，自己照鏡子就覺得我是這個人。」還俏皮的表示完全不用墊！

▲周采詩在《良辰吉時》即興創作性工作者被良家婦女唾罵的台詞。（圖／翻攝CATCHPLAY）
▲周采詩在《良辰吉時》即興創作性工作者被良家婦女唾罵的台詞。（圖／翻攝CATCHPLAY）
那自己為家庭最大的犧牲是什麼呢？周采詩長嘆一口氣：「我常說生了小孩，人生重新投一次胎！」再平凡不過的小事，比如好好吃頓飯，因為有了3歲兒子變成一種奢求，「兒子很黏我，即便我跟他說會工作到很晚，他就撐著，為了看我一眼，我一回來，他就昏睡了。」本來以為小孩進幼兒園，就可以恢復自由，結果不然。

雖然為小孩推掉一些戲劇邀約過，但是周采詩對表演的熱情不減，她笑說：「算命師說我的演藝事業只能做到43歲，我就有點緊張，因為時間快到了，我真的好想要走一下紅毯，我跟上帝說，我只要有入圍就好，當然有得獎更好，如果下一次還可以入圍就更好。」


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