謙虛5任APEC代表 張忠謀自嘲：今年是第2次出國參加
亞太經合會（APEC）今年由泰國舉辦，自11月14日起將於曼谷召開一系列會議，此為睽違3年的首度實體會議；其中APEC「經濟領袖會議」將在18日至19日舉行，總統蔡英文今（20）日正式宣布，由台積電創辦人張忠謀擔任領袖代表出席會議。張忠謀致詞時表示，自己謙虛恭敬接受任命，會遵照蔡英文的指示傳達台灣的立場，尋求國際社會的支持，「希望不負總統期望，達成任務」。
總統府今日召開記者會，蔡英文於會中正式宣布任命張忠謀出任APEC領袖代表，將參加11月於泰國曼谷舉行的會議。張忠謀表示，他以謙虛恭敬的心情，接受蔡英文對他的任命。的確，現在台灣在一個相當具有挑戰性的環境中，APEC是最重要的國際場合，蔡英文已有指示要代表團充分對APEC會員國與全世界傳遞訊息。
張忠謀說，台灣要跟可信任的夥伴建立安全、有韌性的供應鏈，尤其是電子方面的供應鏈；另外，氣候變遷還有很多工作要做，台灣在這方面的努力，也要藉著APEC告訴大家。
「我會非常努力，遵照總統指示，來傳遞這2個消息」，張忠謀說，還有在許多非正式場合，也有很多跟各國領袖見面的機會，在沒有第三者的情況下，能夠一對一的談話，「我也會充分傳達台灣的立場，也尋求大家的支持」。
最後，張忠謀自嘲，這次是第5度接受蔡英文的任命，「雖然是第5度，可是只去了一次，這次會是第2次」，因為2019年智利因為政情因素取消年會，隨後2年在馬來西亞及紐西蘭則都因為疫情改為線上，「這是我第2次接受總統的任命，希望不負總統期望，達成任務」。