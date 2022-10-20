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MLB／「五局賽揚」扛住第二戰　教士5分大局追平系列戰

▲教士隊先發投手Blake Snell（圖／美聯社／達志影像）
▲教士隊先發投手Blake Snell（圖／美聯社／達志影像）

記者簡名杉/綜合報導

2022-10-20 11:50:38

國聯冠軍賽聖地牙哥教士與費城費城人隊的系列戰，今天迎來第二戰，首戰費城人靠著王牌Zack Wheeler的7局無失分好投告捷，今天再派出季後賽先發二連勝的Aaron Nola想搶勝，而遭遇到的教士隊先發投手剛好就是今年6月投出觸身球把費城人隊主砲Bryce Harper手指砸斷的「五局賽揚」Blake Snell，新仇舊恨一次爆發，但教士隊靠著第5局單局猛打6支安打，攻下5分大局奠定勝基，終場教士就以8比5擊敗費城人，將系列賽扳平。

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仇人相見分外眼紅，費城人隊在第2局就由Harper的安打對Snell發起猛攻，單局團隊敲出5支安打攻下4分，但教士隊也不甘示弱，下個半局靠著Brandon Drury、Josh Bell「背靠背」敲出陽春砲，追回兩分。


落後兩分的教士隊在第5局吹起反攻號角，首棒打者「韓國小金」金河成就敲安上壘，Austin Nola、Jurickson Profar棒棒開花，再由Juan Soto擊出長打先把比數追平，2局下半開轟的Drury跟Bell此時再次跳出來，連續打出兩支關鍵安打，教士隊單局狂轟5分大局，不僅把比數一口氣逆轉，氣勢也整個打上來。


7局下半教士隊明星三壘手Manny Machado再扛出陽春砲錦上添花，將分差拉到4分差，奠定勝基，教士隊打線本場比賽共敲出13支安打，打回8分，兩名強打Machado跟Bell在這場比賽不只開轟，還都打出三安猛打賞，用強大火力讓費城人俯首稱臣。


「五局賽揚」Blake Snell今天不負名號，投了5局，雖然因為費城人第2局的大局失了4分，但送出6次三振，並且在後續局數都沒失分成功止血，也靠著隊友們在5局下半的大反攻，拿下季後賽第二勝，而費城人隊先發投手Nola則因投不滿5局就被打退場，4.2局失6分，讓他吞下本季季後賽首敗。

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