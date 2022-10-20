MLB／「五局賽揚」扛住第二戰　教士5分大局追平系列戰

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仇人相見分外眼紅，費城人隊在第2局就由Harper的安打對Snell發起猛攻，單局團隊敲出5支安打攻下4分，但教士隊也不甘示弱，下個半局靠著Brandon Drury、Josh Bell「背靠背」敲出陽春砲，追回兩分。
落後兩分的教士隊在第5局吹起反攻號角，首棒打者「韓國小金」金河成就敲安上壘，Austin Nola、Jurickson Profar棒棒開花，再由Juan Soto擊出長打先把比數追平，2局下半開轟的Drury跟Bell此時再次跳出來，連續打出兩支關鍵安打，教士隊單局狂轟5分大局，不僅把比數一口氣逆轉，氣勢也整個打上來。
7局下半教士隊明星三壘手Manny Machado再扛出陽春砲錦上添花，將分差拉到4分差，奠定勝基，教士隊打線本場比賽共敲出13支安打，打回8分，兩名強打Machado跟Bell在這場比賽不只開轟，還都打出三安猛打賞，用強大火力讓費城人俯首稱臣。
「五局賽揚」Blake Snell今天不負名號，投了5局，雖然因為費城人第2局的大局失了4分，但送出6次三振，並且在後續局數都沒失分成功止血，也靠著隊友們在5局下半的大反攻，拿下季後賽第二勝，而費城人隊先發投手Nola則因投不滿5局就被打退場，4.2局失6分，讓他吞下本季季後賽首敗。