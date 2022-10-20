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2022德國法蘭克福書展登場　文策院推百場台灣版權交流

▲多位書展代表與國際專業人士參與「2022德國法蘭克福書展」台灣館開幕活動。（圖／文策院提供）
▲多位書展代表與國際專業人士參與「2022德國法蘭克福書展」台灣館開幕活動。（圖／文策院提供）

記者李琦瑋／台北報導

2022-10-20 12:12:44

「2022德國法蘭克福書展」10月19日至23日舉行，文化內容策進院今年在展會期間安排110場國際版權會議，並於德國時間19日下午舉行台灣館開幕活動，邀請駐德國台北代表處大使謝志偉、各國書展代表等出席，以「Taiwan Story Salon（台灣故事沙龍）」為主題，向國際專業人士介紹精彩的台灣文化內容，盼透過多場版權交流會，促成更多跨國合作契機，為台灣出版品拓展國際市場。

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文策院院長李明哲表示，台灣的自由創作環境，讓作品能呼應國際尊重多元的普世價值，因而使台灣出版作品常獲國際青睞，是台灣產業前進海外市場的獨特優勢，文策院期盼以出版品作為出發點，向國際推廣台灣故事的魅力，促成更多台灣文化內容的轉譯與合作。李明哲同時也感謝文化部與柏林文學學會（LCB）合作的「台德文學交流合作計畫」，讓台灣作者藉由國際駐村經驗與文策院整合資源，於重點市場上強化與國際出版產業緊密的關係。

謝志偉在開幕活動致詞表示，對於能在疫情過後再次回到台灣館感到高興，並以「Solidarity」一詞描繪讀者與作者之間緊密的關係，以及台灣與烏克蘭在追求民主道路上是同一陣線。

文策院今（20）日表示，今年台灣館分別在「亞洲館」、「漫畫館」和「ARTS+」3大展區中規劃攤位，總計有92家出版社共同參展、推廣並展示451件出版品，並由台北書展基金會策展、藝術家鄒駿昇統籌視覺設計與策展顧問。

館內規劃以「理髮廳」作為概念，擷取台灣理髮廳常見的霓虹旋轉燈、理容鏡，以及傳統住宅中的花磚元素，展現台灣的文化風貌。另外，為積極推廣台灣作品，台灣館特別設置專責駐館版權人員，包含白沙版權創辦人白佳卉、簡單出版執行副總經理蘇欣、慢工文化總編輯黃珮珊，以及文策院Books from Taiwan版權總監劉孟穎。

「亞洲館」展區除了展示「女性書寫」主題書區、「Books from Taiwan」專區，以及「出版社」專區，更有多部包含金鼎獎、金漫獎、台灣文學獎、台北書展大獎、中華動漫出版同業協進會「IP 風雲榜」等獲獎作品，還有雲門舞集創辦人林懷民60年來的經典文章及散文之作《激流與倒影》及《真相製造》等。

在漫畫、圖像小說和童書繪本等圖像類型出版品有《奶奶們的比基尼》、《是誰在冰箱啊》、《台陽妖異誌》（青少年文學）、《Day Off》、《綠之歌》等優質作品，呈現台灣出版最新風貌與多元創作。

另外，在「漫畫館」展區展示具外譯市場潛力的圖像小說及漫畫出版品，包含漫畫家曾耀慶所創作的《說故事遊戲》，以及入圍第13屆金漫獎年度漫畫獎的《1624男人與島》、《貓妖傳》；而「ARTS+」展區則網羅近年國內文本跨域表現突出，及積極發展 IP 跨域的作品共計35本作品，有已售出電影版權的《T子％％走》及《走過愛的蠻荒》、《無線人生》等書，手遊開發的文本IP則有《華燈初上》。

文策院指出，除了展館陳列與版權交流活動，台灣館亦規劃3場針對台灣文學及童書漫畫等圖像類的台灣專場版權推介會、1場推薦作家活動、3場專業論壇，以及1場由插畫家阿尼默與台灣大提琴家郭哲維即興創作的漫畫音樂會。

台灣館也在大會「出版觀點論壇」中舉辦專業論壇，包含由「慢工文化」總編輯黃珮珊，與來自英國、德國、立陶宛的出版人以獨立出版為題交流；以「台灣故事沙龍—台灣出版概況座談會」為題，由駐館版權人員共同開講，議題聚焦台灣出版特色、台漫創意力、「Books from Taiwan」專案與文化部出版獎勵計畫等；「台灣故事沙龍－恐怖、愛情和輓歌」則邀請台灣館推薦作家張亦絢、陳栢青及阿尼默出席，向國際書迷分享創作觀點。

文策院提到，台北書展基金會董事郝明義受邀參加大會「Frankfurt Studio」單元的「國際書展的現況與未來」論壇，將與德國法蘭克福書展主席Juergen Boos、西班牙馬德里書展執行長Eva Orúe、以色列耶路撒冷書展執行長Yoel Makov、圭亞那柯那克里童書展創辦人Aliou Sow，共同探討國際書展的未來。郝明義亦受烏克蘭國家館之邀參與對談，分享由大塊文化與烏克蘭最大圖書營銷平台Yakaboo共同策劃的作品《澤倫斯基：我們如此相信》，藉此呼應大會支持烏克蘭創作與出版的國際情勢。

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