藍營在害怕什麼？蔡其昌譏：宣稱史詩級勝利才是操弄民調

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洪孟楷指台中現在有很多沒來源、沒樣本數，也不知道調查過程的假民調在亂竄。黃健豪也說，有些媒體配合蔡其昌團隊公布內部民調，數字與各家媒體民調有很大出入。台中市長盧秀燕說這次選舉是選風最敗壞的一次，中選會要放任惡質選風到何時？
該事件源自部份媒體引述綠營人士消息，指依據內部民調，民進黨在台中拿下30.7%支持度，國民黨加民眾黨是35％左右，顯示台中藍綠板塊相當。現任市長盧秀燕滿意度較上月下滑5.9%，不滿意度上升5.4％，與蔡其昌的支持度已拉到10%以內。
今早在總部主持「中部4縣市長聯合政見記者會」的蔡其昌，被媒體問及此事，反問：「對手陣營整天公佈什麼輾壓、史詩級的勝利，講我的民調剩下難以想像的數字，這是不是假民調？發佈一堆口號式民調，不需要被查嗎？」
蔡其昌說，對手發佈民調，他一向容忍、包容、尊重，聽到誇張離譜、符合對手需要的數字，也只笑而不答，且一再公開表示，民調僅供各陣營參考用，「我們有我們的節奏、自己的民調，會按照自己腳步堅定前進。」
蔡其昌強調，自己從頭到尾沒開過記者會發佈任何民調，反而是國民黨發佈了10幾個，「從頭到尾都是他們在搞的，還要指責我們，作賊喊抓賊才是國民黨的本質。」他認為公道自在人心，對手今天的舉動，「是否他們害怕什麼？是否狀況不是他們想的樣子，才急著從黨中央攻擊我？」
蔡其昌表示，媒體和幕僚聊起民調情形，幕僚透露「內部做的沒那麼離譜」，這樣就要被指責？一路敗壞選風的是國民黨，「整天發佈那些讓人家不可思議的民調，為什麼做這些敗壞選風的事情都不用負責任」？
蔡其昌批評對手盧秀燕，老是喊要留給孩子好的民主示範，卻對他要求辯論20幾次都不願意、放任自家人做離譜指控，「你想這樣贏得選舉，算光明正大嗎？」