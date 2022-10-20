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憂中加速統一！美台聯合產武器　美國務院：考慮所有選項

▲台海局勢緊張之際，傳美國拜登政府正考慮與台灣聯合生產武器的計劃。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲台海局勢緊張之際，傳美國拜登政府正考慮與台灣聯合生產武器的計劃。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

2022-10-20 12:26:192022-10-20 13:36:46

隨著中國對台灣軍事威脅與日俱增，有知情人士透露，美國拜登政府正在考慮與台灣聯合生產武器的計畫，以加快武器交付，加強台灣對中國的威懾。對此美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）證實，程序正處於「初始階段」；美國國務院則強調，「美國正在檢視所有選項」，以確保向台灣迅速移交軍備武器。

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根據《路透社》報導，美台商會會長韓儒伯表示，目前美台聯合生產武器計畫仍處於「程序的初始階段」，目前還不確定哪些武器將被納入計畫討論，但可能專注於為台灣提供更多軍需品，如彈藥以長期建立的飛彈技術。

韓儒伯也表示，任何舉措都需要武器製造商自美國國務院與國防部取得共同生產許可證。他補充道，由於對批准外國平台的關鍵技術感到不安，美國政府內部可能會反對頒發聯合生產許可證。但韓儒伯也強調「這是拼圖的一部份，而不是改變遊戲規則。」

先前《日經亞洲》引述3名消息人士說法報導，關於美台聯合生產的初步討論已經開始，合作模式可能是由美國國防公司提供在台灣製造的技術，或使用台灣製造的零件在美國生產，過程可能持續到2023年。

報導提到，雄風II和III飛彈是是由國家中山科學研究院開發的台灣飛彈，並且採用部分美國技術生產。美國歷屆政府考慮機密外流風險，對於聯合生產美製武器態度謹慎。

▲塔江軍艦彈艙，雄二、雄三與海劍二飛彈交錯排列。(圖／記者呂炯昌攝，2022.01.07)
▲台灣雄風II飛彈是由國家中山科學研究院開發，採用了部分美國技術生產。（圖／記者呂炯昌攝，2022.01.07）
美國國務院發言人巴特爾（Vedant Patel）在19日的例行記者會上表示，美國正考慮所有的選項，以確保迅速向台灣轉移防禦能力。雖然沒有直接針對美台聯合生產武器計畫進行評論，但巴特爾強調「美國透過對外軍售和直接商業銷售，迅速提供台灣防禦性武器和維持對台灣的安全至關重要，我們將繼續與工業界合作支持這一目標。」

美台考慮聯合生產武器的消息，是在美中關係以及台海局勢緊張增加之際所傳出。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）17日時曾表示，北京決心在更快的時間內實現對台灣的統一，指出中國可能會進一步加大對台灣的軍事壓力。

另外，中共總書記習近平16日在中共二十大上表示，中國對台灣「決不承諾放棄使用武力」，但會爭取和平解決台灣問題。台灣官方隨後回應，灣不會在主權問題上退縮，也不會在自由和民主問題上妥協，但在兵戎相見並不是一個選項。

美國官方一直在推動台灣實現軍事現代化，建議發展「不對稱作戰」以及「豪豬戰略」，將台灣打造成中國難以侵略的「豪豬」。自2017年以來，因中國加強對台灣的軍事壓力，美國已經批准超過200億美元的對台武器銷售。但近來因供應鏈困難以及俄烏戰爭對於部分武器系統需求增加，而導致積壓，美國以及台灣方面皆已警示，美國售台武器交貨恐將因此延遲。

另外，從美國政府批軍受到交付完成需要數年到10年的時間。美國軍方認為，中國可能在2027年之前攻占台灣，這意味著台灣提高自衛能力的時間有限。因此美國正考慮與台灣聯合生產以加快武器轉讓。

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