Sony遊戲專機Xperia 1 IV電競特仕版 選手級套件夠狂
Sony Mobile全新推出專為遊戲而生的全新5G智慧手機「Xperia 1 IV Gaming Edition電競特仕版」，全新升級記憶體規格提升至16GB RAM / 512GB ROM，攜手日本頂尖電競團隊「SCARZ」打造Xperia Stream電競套件，透過完整的風扇導流系統及四合一連接埠，滿足玩家遊戲需求，售價42990元，10/28~11/30指定通路購機加送Sony電競耳機INZONE H3 (市價2,790元)。另於台灣大哥大合作獨家推出優惠資費方案，申辦1,599元、綁約48個月，手機只要4,990元同樣加贈電競耳機。
Xperia Stream 電競套件由Sony與日本頂尖電競團隊SCARZ共同開發，只需將Xperia 1 IV嵌進Xperia Stream 電競套件就可以開始使用。獨特的設計外形，完整的風扇系統可沿著Xperia 1 IV機身驅動氣流，將空氣導流吹送到手機螢幕前方，形成從後方機身到前方螢幕的循環風感，能有效為整台Xperia 1 IV降溫。
Xperia 1 IV遊戲增強器提供全新視覺化的使用者介面，可顯示Xperia Stream 電競套件狀態，可自動開啟風扇，亦可依照玩家需求手動調整風扇轉速，同時可有效提升處理器效能，輕鬆應對高解析度或高幀率遊戲，最適合遊玩第一人稱射擊遊戲。Xperia Stream 電競套件支援四種轉接頭，包含HDMI、LAN、USB Type-C、3.5mm耳機孔，四合一連接埠配置在套件中央下方位置，解決線材纏繞問題。且內建直播功能，不需透過第三方工具或應用程式，直接在Xperia上就能在YouTube即時直播遊戲。
Xperia 1 IV採用6.5吋21:9 4K HDR OLED 螢幕，搭載Snapdragon Elite Gaming，透過120Hz螢幕更新率及240Hz降低動態影像模糊技術；240Hz觸控掃描頻率提供更順暢的回饋與反應。所有鏡頭皆搭載120fps高速讀取Exmor RS for mobile感光元件，具備16mm超廣角鏡頭、24mm廣角鏡頭，以及全球首創85–125mm潛望式望遠光學變焦鏡頭。
電競實況主殺梗分享使用心得：「散熱風扇轉速最高可達到10,200轉，持續為整台手機降溫，運轉時很硬派的電競感，能隱約感覺到氣流流過手掌的感覺，連接埠設計，讓線材全部集中向下，輕鬆解決線材卡手指操作的問題，最實用的是擁有LAN埠，可以連接有線網路，網路更穩定減少爆Ping、減少Lag狀況發生，也能滿足直播時穩定的網路需求。」