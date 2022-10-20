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提3面向寵物政見　陳時中要建毛孩活水樂園、增友善空間

▲陳時中於競總舉行寵物政見記者會，提出「健康」、「樂活」、「共好」等3大面向政見內容。（圖／陳時中辦公室提供）
▲陳時中於競總舉行寵物政見記者會，提出「健康」、「樂活」、「共好」等3大面向政見內容。（圖／陳時中辦公室提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-10-20 12:42:35

民進黨台北市長參選人陳時中於今（20）日於競總舉行寵物政見記者會，提出「健康」、「樂活」、「共好」等3大面向政見內容，承諾未來將會全面升級狗公園品質，也要建立全台第一個公部門寵物活水樂園、加開寵物公車班次、強化收容所醫療水準。陳時中強調，寵物就是家人，政府照顧市民，對市民的家人也要一樣的照顧，因此，打造寵物的健康、樂活、共好的環境，將是未來上任重要的責任。

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▲陳時中於競總舉行寵物政見記者會，提出「健康」、「樂活」、「共好」等3大面向政見內容。（圖／陳時中辦公室提供）
▲陳時中於競總舉行寵物政見記者會，提出「健康」、「樂活」、「共好」等3大面向政見內容。（圖／陳時中辦公室提供）
陳時中今日公布寵物政見，第一部分為「健康」，因現行動物收容所的獸醫師較缺乏臨床經驗，未來會與獸醫師公會或大學合作，透過持續訓練，讓收容與救援醫療達到專業分科的水準。

此外，動物是家人，因此也要建立寵物的長照體系，除了鼓勵獸醫與特寵業者加入寵物長照計畫，獸醫師公會也會建構相關的指引，規劃寵物的臨托、日托與全日托的長照服務，讓台北市的寵物得到好的照顧，更希望能藉由減輕飼主的壓力，減少棄養的發生率，讓寵物老有所終。

第二是「樂活」，目前台北市約有12萬隻寵物狗，但只有17座狗公園，其中11座狗公園的遮蔭不足，飲水設施也不足，想要帶狗狗出門容易熱到中暑，因此未來要全面升級狗公園品質，在公園內因地制宜，提供遮蔭、安裝飲水設備，讓寵物公園的品質有感提升。

另外，更要在4年內打造第一座專屬寵物的活水樂園、增加寵物公車班次、擴增台北市寵物友善餐廳、寵物友善空間，讓市民與寵物在台北市一同樂活長大。

第三為「共好」，除了持續推廣寵物陪伴制度，目前興建中的動物收容所會加強管理，除了強化收容所醫療水準、硬體設施提升，更要強化與市民的連結，讓收容所除了是市民能夠領養寵物的場所，更是優質的生命教育園區，成為亞洲楷模。

在教育上也是重要的一環，要推動文化場館與動物的連結，配合親子共學與推廣活動，讓每一個孩子都有接觸動物的機會，讓生命教育向下扎根，達成真正讓市民與寵物共好的願景。

此外，陳時中也要規劃及推廣寵物陪伴制度，與教育局、社會局或民間社福團體合作推廣，他表示，建立認養及陪伴制度能發揮多重社會效益，陪伴弱勢者、身心障礙者等，都是非常正向的力量，也能夠提升人的心靈健康，他強調，寵物政策不只是照顧寵物，還要回歸照顧到人，對於生命更尊重、瞭解，打造共存共榮的社會，才是真正文明的社會。

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