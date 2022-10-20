提3面向寵物政見　陳時中要建毛孩活水樂園、增友善空間

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此外，動物是家人，因此也要建立寵物的長照體系，除了鼓勵獸醫與特寵業者加入寵物長照計畫，獸醫師公會也會建構相關的指引，規劃寵物的臨托、日托與全日托的長照服務，讓台北市的寵物得到好的照顧，更希望能藉由減輕飼主的壓力，減少棄養的發生率，讓寵物老有所終。
第二是「樂活」，目前台北市約有12萬隻寵物狗，但只有17座狗公園，其中11座狗公園的遮蔭不足，飲水設施也不足，想要帶狗狗出門容易熱到中暑，因此未來要全面升級狗公園品質，在公園內因地制宜，提供遮蔭、安裝飲水設備，讓寵物公園的品質有感提升。
另外，更要在4年內打造第一座專屬寵物的活水樂園、增加寵物公車班次、擴增台北市寵物友善餐廳、寵物友善空間，讓市民與寵物在台北市一同樂活長大。
第三為「共好」，除了持續推廣寵物陪伴制度，目前興建中的動物收容所會加強管理，除了強化收容所醫療水準、硬體設施提升，更要強化與市民的連結，讓收容所除了是市民能夠領養寵物的場所，更是優質的生命教育園區，成為亞洲楷模。
在教育上也是重要的一環，要推動文化場館與動物的連結，配合親子共學與推廣活動，讓每一個孩子都有接觸動物的機會，讓生命教育向下扎根，達成真正讓市民與寵物共好的願景。
此外，陳時中也要規劃及推廣寵物陪伴制度，與教育局、社會局或民間社福團體合作推廣，他表示，建立認養及陪伴制度能發揮多重社會效益，陪伴弱勢者、身心障礙者等，都是非常正向的力量，也能夠提升人的心靈健康，他強調，寵物政策不只是照顧寵物，還要回歸照顧到人，對於生命更尊重、瞭解，打造共存共榮的社會，才是真正文明的社會。