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限兩天！7-11「特大杯」美式40元　買御飯糰免費吃茶葉蛋

▲7-11推出「六日好康價」，特大杯美式5杯200元、特大杯拿鐵4杯200元。（圖／業者提供）
▲7-11推出「六日好康價」，特大杯美式5杯200元、特大杯拿鐵4杯200元。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-10-20 13:06:492022-10-20 13:09:19

迎接開心周末，兩大超商都祭出假日限定促銷。7-11開跑四大優惠，包括10/22、10/23有「六日好康價」，推出特大杯美式5杯200元、特大杯拿鐵4杯200元，爽喝特大杯美式只要40元；此外，指定日期憑icash pay消費，滿200元現折25元。全家同樣有支付限定優惠，使用全盈+PAY支付享熱狗堡5份165元，平均每份33元，等於是買熱狗升級成熱狗堡，《NOWnews》整理7-11四大活動一次看。

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🟡優惠1：門市10/22、10/23推「六日好康價」
📍特大杯美式5杯200元，平均單杯40元。
📍特大杯拿鐵4杯200元，平均單杯50元。
📍精品拿鐵4杯240元，平均單杯60元。
📍三角飯糰、貼標品項任2件送茶葉蛋1顆。
📍博多豚骨杯麵第2件10元，平均單碗25元。
📍韓國MilkBaobab香氛潔淨沐浴乳500ml特價290元、1000ml特價480元。
📍芋泥雙餡菠蘿泡芙、老虎堂QQ黑糖半月燒，任選第2件6折。
📍奶油手撕餐包2件50元、現蒸地瓜全品項第2件5折。

▲7-11門市在10/22、10/23推出「六日好康價」。（圖／業者提供）
▲7-11門市在10/22、10/23推出「六日好康價」。（圖／業者提供）
🟡優惠2：連續三周每逢周六日（10/22、10/23、10/29、10/30、11/5、11/6），憑icash pay消費全店指定商品，滿200元現折25元、滿711元現折100元。

🟡優惠3：11月1日前到門市買CITY CAFE風味飲品系列，全品項第2杯半價（不含美式／拿鐵／濃萃／氮氣咖啡)；CITY PEARL珍珠系列飲品任2杯優惠價99元。

🟡優惠4：APP行動隨時取自今（20）日起限時7天，推出CITY系列「好食好喝」主題活動，指定飲品搭配御飯糰享組合價。
📍大杯美式7杯＋指定御飯糰7個390元，平均每組55元。
📍大杯拿鐵7杯＋指定御飯糰7個440元，平均每組63元。
📍四季春青茶／英式紅茶任7杯＋指定御飯糰7個340元，平均每組49元。

▲APP推出「好食好喝」活動，大杯美式7杯搭配指定御飯糰7個390元，平均每組55元。（圖／業者提供）
▲APP推出「好食好喝」活動，大杯美式7杯搭配指定御飯糰7個390元，平均每組55元。（圖／業者提供）
全家則自明（21）日起至10月23日，APP「隨買跨店取」和全盈+PAY聯手，推出熱狗堡5份165元組合，平均每份是33元，等於花買熱狗的錢，就可升級變成熱狗堡。周末五六日登場的「康康5」則有大杯經典拿鐵、濃靜岡抹茶拿鐵2杯65元，買一送一商品祭出杜老爺特級冰淇淋甜筒、葡萄王康普茶、台酒酒燉排骨湯麵。

▲「康康5」自10月21日至10月23日登場。（圖／全家提供）
▲「康康5」自10月21日至10月23日登場。（圖／全家提供）
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