權值股狂拉！台股終場小跌30點 台積電翻紅至397.5元
美股19日3大指數同步下跌，惟費城半導體指數上漲16點，亞股今（20）日也跟摔，台北股市開低走高，早盤一度破底至12698點，龍頭權值股如台積電、群創、聯電、台塑、中鋼尾盤急拉，使的加權指數跌幅收斂，終場下跌30.66點，收在12946.10點，跌幅0.24％，成交金額2338.95億元，權值股台積電尾盤翻紅，上漲2元至397.5元，漲幅0.51%。另外，貨櫃航運族群一片綠油油，長榮、陽明、萬海下跌約1至5％，航空雙雄下跌逾1%至3%。而今日是抗跌族群包含面板雙虎、面板驅動IC，以及記憶體族群。
10年期美債殖利率觸飆升，創2008年7月以來新高，投資人持續憂心經濟衰退，使得美股19日3大指數同步下跌，其中，道瓊工業指數下跌99點，收在30423點，惟費城半導體指數上漲16點。受到美股拖累，亞股也跟摔，日韓股市下跌超過1%，港股則跌逾2%。
台北股市早盤一度大跌278點，破底12698點，龍頭權值股如台積電、群創、聯電、台塑、中鋼尾盤急拉，使的加權指數跌幅收斂，終場僅下跌30.66點，收在12946.10點，跌幅0.24％，成交金額2338.95億元。晶圓代工龍頭、權值股台積電由黑翻紅，上漲2元至397.5元，漲幅0.51%。同樣為晶圓代工，聯電大漲3.40%，收在39.5元。世界先進下跌0.48%、力積電上漲3.68％。其他重要電子股，如聯發科下跌1.21%，收在570元。鴻海跌約0.49%，來到102.5元。另外，貨櫃航運族群一片綠油油，長榮下挫4.86％，陽明、萬海下跌逾1％，航空雙雄下跌逾1%至3%。
而今日抗跌族群為面板雙虎，友達上漲3.03%，群創上漲1.89%，面板驅動IC紅通通，瑞鼎強漲逾7%，聯詠、頎邦上漲約1%內；記憶體族群表現不俗，南亞科上漲超過3%，華邦電、旺宏漲約0.4至1.5%。