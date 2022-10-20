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《Running Man》製作人開講!公開宋智孝不被淘汰「真相」

▲《第六感》、《Running Man》製作人丁哲珉來台參加金鐘獎「國際工作坊」。（圖／三立）
▲《第六感》、《Running Man》製作人丁哲珉來台參加金鐘獎「國際工作坊」。（圖／三立）

記者陳雅蘭/台北報導

2022-10-20 13:28:20

第57屆金鐘獎今年除了有「節目類」、「戲劇類」頒獎典禮，更新增「國際工作坊」，今（20日）邀請到《第六感》、《Running Man》、《謎追里8-1000》等南韓知名節目的製作人丁哲珉，與《菱格世代DD52》、《原子少年》製作人詹仁雄對談，丁哲珉更上公開《Running Man》中，宋智孝不被淘汰的真相，以及劉在錫私下的為人行事。

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▲詹仁雄（左）與丁哲珉。（圖／三立）
▲詹仁雄（左）與丁哲珉。（圖／三立）
丁哲珉製作過不少膾炙人口的節目，包含《Running Man》、《謎追里 8-1000》、《第六感》等，不僅是韓國人喜愛的節目，亦受到台灣觀眾歡迎。對於如何讓節目被觀眾接納、提高收視率，丁哲珉表示他在選出演藝人時，「人品」是他首要的考量條件，選角完後他會與對方開會至少1小時，若藝人過程中表現目的只求曝光、態度傲慢，他絕對不會與該人合作；丁哲珉也藉此透露會跟劉在錫合作4次的原因，除了劉在錫對工作充滿熱情、主動給予反饋之外，他亦是個真誠、會主動關心其他來賓的綜藝大前輩。

問及如何向電視台提案的成功關鍵，丁哲珉表示先有知名的主持人，贊助商自然就會出現，久而久之自己的名字在觀眾面前就會成了「信賴條件」，這樣在提案最後階段就會「All pass」，但他說劉在錫貴為知名主持人，當然會把對方放在提案中，而劉在錫儘管主持經驗超過30年，對任何事物仍保持熱情，「他都會開心給我建議，對未來的流行、怎麼合作會更好等，大家都說跟劉在錫溝通很難，但對我來說，他真的是一個很有趣的人，而我跟他會喜歡這些企劃，也是因為我們的答案都很像」。

▲主持人黃豪平（左起）、丁哲珉、詹仁雄。（圖／三立）
▲主持人黃豪平（左起）、丁哲珉、詹仁雄。（圖／三立）
丁哲珉也透露製作節目要注意的事項，他說：「所有的規劃都要有悲觀的態度，所謂悲觀態度包含發生意外，預期之外意想不到的事情。」便以《Running Man》舉例，工作人員要注意不能洩漏答案，以及拿捏好時間與流程，假設宋智孝去4樓會被淘汰，工作人員就要跟她說：「那我們到二樓看看如何。」丁哲珉再次稱讚劉在錫是優秀主持人，他會剖析演出人員的心情，不用說話，靠眼神就能傳遞感受，不足的話，他也會引導對方，但還是發生變數，不得已的情況下我就會介入，可是我通常只會在1％的情況下現身，因為我太常出面的話，演出人員就會退縮、沒有自信，我也懂自我反省，會常跟藝人溝通，因為這是一種尊重，而不是要指責對方。」

南韓在製作實境節目時，不同於台灣會在各處架設攝影機，丁哲珉是會要求攝影師「一刻不得閒」，他表示：「每次的錄影都不太一樣，透過人數的參與加上整個狀況的控制，所以幾台攝影機不是重點，主要就是要讓攝影師知道不能有太多的空閒時間，有突發狀況就要掌握立即拍下，也因為實境是無法控制現場的，所以『什麼都要』的欲望必須放下，而且後製也很重要，透過剪接再讓畫面更豐富有趣。」丁哲珉的做法也獲得詹仁雄認同表示：「效益要有所控制，不能當紀錄片來拍。」

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