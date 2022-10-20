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線上旅展開搶！日本來回機票5999元　101跨年派對免兩千

▲KKday線上旅展開跑，祭出沖繩4日來回機票5999元起，以及台北101跨年派對門票早鳥價1800元。（圖／業者提供）
▲KKday線上旅展開跑，祭出沖繩4日來回機票5999元起，以及台北101跨年派對門票早鳥價1800元。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-10-20 13:51:09

在台灣邊境正式解封後，首場實體「 ITF台北國際旅展」將在11月4日登場，搶攻即將大爆發的旅遊商機，KKday除了在旅展現場推出熱門商品買一送一，更搶先開跑線上旅展，舉辦「飛吧！離地計劃」，11月7日前在活動頁的空白機票填下想去的國家，有機會免費獲得當地來回機票。此外，線上旅展祭出台北101跨年派對門票，可在89樓近距離欣賞煙火，早鳥價1800元；若想出國玩，另有沖繩4日來回機票5999元起。

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KKday開跑線上旅展，即日起發動「飛吧！離地計劃」主題活動，只要在活動頁面的空白機票，填上姓名、想去的國家及聯絡方式就可參加抽獎，將抽出由得獎者指定的航點來回經濟艙機票。完成活動並分享至臉書，可憑分享畫面到旅展現場KKday攤位兌換行李收納袋，送完為止。

▲出示臉書分享畫面，可到KKday旅展攤位兌換行李收納袋。（圖／業者提供）
▲出示臉書分享畫面，可到KKday旅展攤位兌換行李收納袋。（圖／業者提供）
即日起至11月7日並同步推出「0元下單抽聯合航空美國來回機票」，在活動頁面挑選最想去的美國城市，可選擇拉斯維加斯、洛杉磯、舊金山、紐約、奧蘭多，並作答趣味闖關題，就可用0元下單參加活動，答對者有機會抽中美國聯合航空經濟艙來回機票或聯合航空品牌特製小禮，加送出發及目的地兩地貴賓室，旅展結束後2周內會抽出幸運兒免費飛美國。

跨年想看煙火也差不多該卡位了，KKday開賣「台北101高空跨年煙火星光夜派對」門票，可在89樓觀景台高空場域，由內向外欣賞跨年煙火，活動現場還有DJ音樂表演、星光酒吧、深夜食堂、魔術秀與實境解謎遊戲，原價2000元，11月30日前享早鳥價1800元。

若是想出國玩，特惠機票也沒少，KKday主打日本東京5日來回機票1萬388元起、日本沖繩4日來回機票5999元起，最快11月就可出發；機加酒自由行則有11月出發，日本東京5日入住東京巨蛋飯店，售價1萬5800元起；沖繩4日機加酒入住海邊飯店，售價9888元起。針對喜愛東南亞的旅客，有10/30、10/31出發的越南峴港機加酒自由行5日，搭配一晚峴港飯店住宿，搭乘星宇航空且贈送太陽世界巴拿山門票及午餐，每人1萬2999元起。

▲台北101高空跨年派對門票開賣，早鳥價1800元。（圖／KKday提供）
▲台北101高空跨年派對門票開賣，早鳥價1800元。（圖／KKday提供）

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