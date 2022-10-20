快訊／本土確診+39763！死亡個案增92人　境外移入45例

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指揮中心指出，今日新增92例本土病例死亡個案，為52例男性、40例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、89例具慢性病史、65例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年8月29日至10月17日，死亡日期介於9月24日至10月17日，詳如新聞稿附件。
指揮中心說明，今日新增45例境外移入個案中，為21例男性、24例女性，年齡介於10多歲至70多歲，分別自韓國、越南、泰國、北韓及新加坡(各1例)移入，另40例感染國家調查中。入境日期介於今年9月14日至10月18日。
指揮中心統計，截至目前國內累計18,918,412例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,573,676例排除)，其中7,341,966例確診，分別為35,899例境外移入、7,306,013例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計12,128例COVID-19死亡病例，其中12,111例本土，個案居住縣市分布為新北市2,494例、臺北市1,359例、臺中市1,243例、高雄市1,141例、桃園市927例、臺南市894例、彰化縣685例、屏東縣487例、南投縣372例、雲林縣371例、苗栗縣331例、嘉義縣302例、基隆市268例、宜蘭縣259例、花蓮縣211例、新竹縣200例、嘉義市197例、臺東縣172例、新竹市139例、澎湖縣34例，金門縣25例；另17例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。