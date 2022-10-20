肯德基聯名台酒推新品「麻油紙包雞」 套餐超飽足又暖胃
肯德基繼去（2021）年跨界與台酒推出「花雕紙包雞」後，今年秋冬雙方再次攜手，祭出限定新品「麻油紙包雞」，以在地北斗胡麻油加入薑母爆香後，再倒入台酒紅標純米米酒，配上等麻油熬煮成麻油酒香醬，並以210°C 高溫蒸烤入味，鎖住鮮嫩雞汁，「麻油紙包雞」升級套餐搭配期間限定的「麻油風味飯」，讓饕客感到暖心又暖胃，超飽足！「麻油紙包雞」新品將於下週二（10/25）全台開賣，期間限定至12/5，要嚐鮮手腳要快。
肯德基「台酒麻油紙包雞」採取「紙包雞」封烤技術，以 210°C溫控蒸烤並行，藉由密封的鋁箔紙包循環蒸氣保留鮮嫩雞汁與食材原味，讓雞汁與麻油酒香能夠完整封留；此外，內含爽口的杏鮑菇更添口感，一打開紙包雞就能立刻感受到撲鼻的麻油香與酒香。
較特別的是，「麻油紙包雞」餐點會附上紅標純米料理米酒包，消費者食用時可依個人喜好添加；若餐點升級為套餐，還會搭配期間限定推出的「麻油風味飯」，在秋冬享受台潮美食新體驗，不僅飽足感充分，更感受到一股股暖意。
肯德基「台酒麻油紙包雞」單點售價為台幣136元，個人套餐台幣169元附麻油風味飯和中杯飲料，重量級XL套餐台幣199元，內含紙包雞、麻油風味飯、上校雞塊*2、蛋撻*1和中杯飲料；麻油風味飯單點價則是台幣45元，全系列餐點於10/25全台肯德基開賣，期間限定至12/5。