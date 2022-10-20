中彰投苗都要贏！綠營4首長候選人將打造共同治理平台
民進黨中彰投苗4縣市長候選人今共同發表10項聯合政見，強調區域聯合作戰的時代已經來臨，誓言打破發展停滯的現況，建立中台灣治理平台，未來以台中市為核心建立多元都心，追求4縣市共好共榮。蔡其昌也批評盧秀燕4年前組的只是藍軍對抗中央平台，而非治理平台，導致一事無成。
彰化黃秀芳、南投蔡培慧、苗栗徐定禎等3位民進黨縣長候選人今（20日）齊聚台中市長候選人蔡其昌競選總部，共同發表爭取輕軌、首都減壓、合作代替對抗等10項聯合政見，誓言要奪回家鄉，全力建設中台灣。
擔任引言的逢甲大學都市計畫系劉曜華教授指出，中部4縣市有92.1萬公頃、506萬人口，相當於12個新加坡或4個東京都的大小，人口規模幾乎和香港、新加坡相當，但22年來只增加19萬人口，許多建設也未能達到和區域規模相符的水準。
劉曜華認為，中台灣最有條件為首都台北減壓，建議從遷建國會開始，改變台灣發展的軸心，讓中台灣在區域變化激烈的趨勢中，抓穩發展的機會。但他也感嘆，2019年4月，中彰投苗雲竹嘉7個首長合組一個平台，宣示對抗中火空污，「忙了4年，空氣品質竟然輸給屏東」。他說過去幾年這個平台空轉，「如果只對抗不做事，區域體是受傷害的」。
蔡其昌指出，共同治理平台應是解決共同議題，而非和中央對抗，4年前市長盧秀燕也曾邀集7縣市，但範圍大到只看到是藍軍對抗中央的平台。他舉其中的新竹縣為例，觀點、生活圈和台中都沒關係，「註定4年來一事無成」。
蔡其昌說，未來4縣市共同的中台灣治理平台，將全力解決問題、追求4縣市共好共榮、爭取更多支持。因地理位置和城鄉發展的關係，台中將變成共同治理的核心、另3縣的發展則要有多元都心的概念，諸如水、空氣、交通、觀光都該視為共同生命體。
蔡其昌說，從歷史的角度，中台灣本就是共同生活、互相支持的區域，4位首長候選人有願景和規劃能力，提出的主張可供大家檢視。他指出以對抗為主軸的治理平台，不會讓城市進步，只會讓區域深陷水火之中。