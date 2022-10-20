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死亡新增92例！創8月中旬最高紀錄　30多歲女肺炎2天逝世

▲醫療應變組副組長羅一鈞表示，本土新增92例死亡個案，創下8月中旬來最高紀錄。（圖／指揮中心）
▲醫療應變組副組長羅一鈞表示，本土新增92例死亡個案，創下8月中旬來最高紀錄。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-10-20 14:19:13

中央流行疫情指揮中心表示，今天（20日）新增92例死亡個案，創下8月中旬來最高紀錄，其中最年輕為一名30多歲女性，日前因慢性骨髓炎在院治療長達5個月以上，10/14住院期間出現雙側肺炎，並確診新冠，經搶救仍於隔天不治。

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另外，今天新增的204例中重症個案，有2例MIS-C，其中1例為5歲男童，本身患有先天性心臟病，接種過2劑疫苗，8/29確診，9/25開始發燒、腹痛、嘔吐、頭痛，9/30就醫檢查出頸部淋巴結腫、結膜炎，10/1住院時，仍持續發燒懷疑MIS-C，因此給予免疫球蛋白、類固醇等藥物治療，後病況好轉，並於10/11出院。

第二例為9歲女童，本身無慢性病，接種2劑疫苗，9/8確診，10/1出現右頸腫痛、發燒、喉嚨痛，10/5到急診檢查有頸部淋巴結腫、發炎指數升高，懷疑為淋巴腺炎住院，住院期間再發生皮疹、紅眼、腹痛、血壓偏低、心臟冠狀動脈擴大，故診斷為MIS-C，經免疫球蛋白、類固醇等藥物治療後，病況好轉於10/13出院。（編輯：陳苾暐）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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