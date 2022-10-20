OPPO、金格跨界合作！買耳機送餅乾 完成體驗免費吃點心
OPPO上月推出新款真無線耳機Enco Buds2，為了再炒熱一波買氣，OPPO趁勝追擊與經典甜點品牌金格食品首度跨界合作推出「OPPO Enco Buds2 X 金格 格芙蕾禮盒」，售價1,199元，內含OPPO Enco Bud2 真無線耳機 水晶白一組，以及苦甜巧克力和北海道牛奶格芙蕾薄餅各5入。Enco Buds2耳機原始售價為1199元，等同於買耳機直接送上餅乾，頗適合送禮，10/22開賣，限量500組。此外，10/22~11/30，至OPPO體驗店完成指定任務，即贈金格專屬點心兌換券，限量100組，換完為止。
具懷舊風格的聯名禮盒，含有「吃甜甜．聽圓圓」的祝福寓意。OPPO Enco Buds2 和格芙蕾薄餅以同樣都是圓形的外表，傳達和諧、圓滿之意。戴上OPPO Enco Buds2 ，挑一片唱片造型的薄餅，即能體驗大動圈帶來的強勁重低音和Enco Live調音功能，續航力長達28小時。
聯名禮盒內搭配兩種餅乾，一款為苦甜巧克力格芙蕾，使用法國法芙娜Valrhona 100%頂級無糖純可可粉，帶著大人感的巧克力香氣。另一款為北海道牛奶格芙蕾，獨家調製濃．醇．香牛奶內餡搭配酥脆餅。聯名禮盒於10/22限量推出，在OPPO全台體驗店和OPPO網路商店獨家販售。