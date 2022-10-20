WHY AND 1/2特賣擠爆！櫃姐丟商品秒被接走：像餵魚一樣
▲老牌童裝WHY AND 1/2將收攤，今（20）日在板橋大遠百登場的特賣會，現場湧入大批搶買人潮，聲勢有如演唱會。（圖／Yuliana提供）
老牌童裝「WHY AND 1/2」將收攤的消息震撼各界，品牌日前向《NOWnews》證實，將於明年第一季從百貨撤櫃，全面退出市場。預計結束營業前將規劃數場特賣會，首波於今（20）日在板橋大遠百登場，吸引不少媽媽到場搶買，比到菜市場買菜還激烈，人潮擠爆有如演唱會，櫃姐拆箱丟出商品立刻被民眾接走，像是在餵魚一樣，讓現場媽媽直呼：「好可怕」。
WHY AND 1/2將在明年初結束營業，除了原訂進行中的百貨特賣會之外，品牌也陸續規劃其他展售會，官網目前則有「4.8折區」。首場展售會於今（20）日至11月1日在板橋大遠百7樓活動中心正式開跑，百坪空間祭出萬件商品，主打男女童服飾、配件4折起，像是原價1390元的洋裝4折後556元、襪子原價490元，打折後是196元。 適逢板橋大遠百周年慶開幕首日，特賣會現場一如預期湧入大批民眾，還有媽媽揹著嬰兒搶貨，其中更有不少代購團媽，大批衣服一把一把抓，宛如不用錢一樣。現場民眾直呼「很可怕」、「團媽太扯了，櫃姐丟出來、他們立刻喊」、「專櫃、桌上都是有人要了」，還有人笑稱現場跟演唱會一樣，只不過這是「媽媽場」。 ▲WHY AND 1/2在板橋大遠百推出4折特賣會，活動開跑首日湧入大批民眾。（圖／Yuliana提供） WHY AND 1/2自1978年創立至今已有44年歷史，是媽媽界無人不知的童裝品牌，特色正是繽紛色彩及「普普熊」圖案，讓品牌辨識度極高，是「一眼就能看出」的名牌，不過疑似不敵少子化、快時尚衝擊，繼UNIQLO、GU、H&M積極搶攻童裝市場，網路童裝則有Lativ、以及NET網購品牌Nuv崛起，高價童裝品牌在台灣市場幾乎呈現虧損，在愛的世界與儀大集團退出後，WHY AND 1/2也預計於明年2月、3月從百貨陸續撤櫃，門市也會結束營業。 ▲特賣會現場人山人海，媽媽抱著嬰兒照樣搶買。（圖／Yuliana提供） ▲特賣會標榜4折起，不過現場商品約是3折至5折。（圖／Yuliana提供）
▲現場民眾直呼恐怖，不只人擠人，商品一丟出來就立刻被團媽喊走。（圖／Yuliana提供）