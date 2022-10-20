《第六感》PD丁哲珉來台　公開Jessi李相燁「愛情祕密」

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不論是節目、電影、電視劇，作品都會有正反兩極聲浪，問及如何面對負面評論以及網路霸凌，丁哲珉說：「有不好的評論是很正常的事，若我的節目出演人員被罵、被媒體攻擊，我會覺得這是我的問題與責任，我會安慰藝人，我會跟他說『你盡力了』、『你已經做得很好了』，只是沒想到會是這樣的結果，要罵應該是要罵我，但藝人還是很委屈的話，就只能順其自然，不會逼迫他改變想法。」丁哲珉說工作難免發生衝突，但他會與大家保持溝通，絕對不會出現以上對下的關係。
丁哲珉製作的節目《第六感》深受歡迎，目前推出第三季，但在第一、二季中，Jessi跟李相燁「關係微妙」，問及2人關係真偽？丁哲珉笑說：「第一季的時候我有發現Jessi會自言自語，一直說來賓李相燁很帥，所以我就抓住這部分，想說Jessi應該是發自內心欣賞對方，所以第二季才找李相燁擔任固定班底，但我不是當事人，所以我不清楚，我只知道安排他們工作，一定會發展不一樣的反應，但我強調，我沒有要求他們一定要演出愛情線，就是自然產生的火花，『我不是本人，但感覺好像又有一些化學反應』。」
丁哲珉做節目分成3階段，包含「我為何要做？觀眾好奇嗎？」、「我有沒有給觀眾共鳴感？能不能享受到？」、「要讓觀眾看到最後」，他說：「要看到最後的方式，《Running Man》就是間諜，大家會想看到最後，想知道誰是背叛者，《謎追里》的話，觀眾會想知道誰會拿到錢，《第六感》哪邊是真是假，這就是最棒的起承轉合。愛情的話，我再次強調，我沒有去要求嘉賓要發展愛情線，但我會去抓住他們之間的細節，他們之間一定有什麼可發展，再找那嘉賓來演。」
《第六感》第二季有一集諮商師與出演人員的對談，當時來賓哭成一片，丁哲珉透露會把該單元放進去的原因，他說：「現在獨自生活的人很多，加上疫情影響，每個人很容易感到孤單，那一集諮商我也有去體驗過，有被撫慰到心靈，所以這主題我覺得一定要做，我有想過大家會哭成一團，而我想做的原因是，我想告訴觀眾『你做得很好』，這句話不常在生活中聽到，又是現在很需要聽到的一句話。諮商對身邊人說『你現在做的很好』，節目下就有一個深刻留言，網友說他是快遞，是《第六感》的鐵粉，他看完後爆哭，他說：『你做的很好這句話對我來說真的很有力量。』然後就有很多網友去留言，跟快遞說『你做的很好』，我是真的希望我做的節目，是可以讓大家感到幸福的節目。」