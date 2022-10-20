「泰國我來了！」專案發佈會　駐台觀光局攜手航空業

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泰國觀光局指出，接下來會有「節慶旅遊」規劃，包含水燈節、跨年倒數和潑水節，都是適合旅客前往的嘉年華；另外，深度旅遊規劃，泰國觀光局也構思了美食饗宴、SPA按摩和觀光農場手工體驗，都非常歡迎想認識當地文化的旅客前往。同時，泰國觀光局在發佈會現場釋出全新的旅遊宣傳片，從A到Z的旅遊計畫，包準旅客滿意。泰國政府將2022至2023年訂為【拜訪泰國年（Visit Thailand Year）】，以全新推廣標語《驚艷泰國新篇章》，搭配A to Z，來規劃推廣目標，包括運動、健康、放鬆、體驗、環保、戶外、冒險、美食、浪漫、親子等，共有26個旅遊主題，讓旅客的泰國之旅，從A到Z全面擁有，玩得豐富又有趣。在發佈會上，泰國觀光局也準備天燈祈福啟動儀式，以水燈節的概念展開祈福啟動儀式，泰國觀光局特別提醒大眾，水燈節將在11月8日登場，期望台灣民眾能開心前往泰國，享受泰國的節慶氛圍。
更棒的是，現在透過「泰國我來了」活動網站，可以參加填問卷抽好禮；活動期間，如果和12家合作旅行社訂購行程，也可獲得限量贈品。此外，為讓台灣朋友了解泰國最新動態，泰國觀光局也邀請台灣知名節目《食尚玩家》出外景，由主持群帶領觀眾玩遍泰國各地風光，分享他們的旅遊心得。解封後的二場旅展，泰國觀光局也不缺席，將陸續參加ATTA台中旅展（10月21日至24日）、ITF台北旅展（11月4日至7日），介紹泰國美食、海島、城市、節慶等，各種好吃、好玩的旅遊新訊、參觀民眾都可以參加泰國觀光局粉絲專屬活動以及ITF攤位現場行程買一送一限額優惠活動。
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