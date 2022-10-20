2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

「泰國我來了！」專案發佈會　駐台觀光局攜手航空業

▲泰國美味的食物讓人想飛向泰國。（圖／泰國觀光局提供）
▲泰國美味的食物讓人想飛向泰國。（圖／泰國觀光局提供）

記者賴正琳／綜合報導

2022-10-20 14:58:242022-10-20 15:47:35

全國疫情趨緩，且各地疫苗覆蓋率大幅提升，因此各國重啟觀光交流，前往泰國將不再是夢想。泰國觀光局駐台北辦公室於今（20）日舉辦「泰國我來了！」旅遊專案發佈會，攜手台灣的航空業和旅遊業，將帶給台灣旅客最好的旅遊方案。泰國10月起全面解封，旅客入境不需疫苗證明；台灣也從10月13日起，取消隔離政策、重開國門。泰國觀光局台北辦事處特別攜手中華航空、長榮航空以及12家旅行社，搭配全新影片A to Z主題玩法，共同推出動感泰國專案，以「泰國我來了」為活動標語，即日起至明年3月底，購買行程就送限量好禮，歡迎台灣朋友即刻出發，展開精彩的旅行篇章！

我是廣告 請繼續往下閱讀
中華航空台灣地區行銷協理陳雅妮表示，中華航空持續佈局台灣到東南亞的航線，尤其是台灣到泰國，除了會陸續恢復飛往泰國的航線，陳雅妮指出，中華航空在明年農曆年前，會展開全新的航線，即從台北飛往清邁的航班，讓台灣人往來泰國各地的距離更方便。長榮航空的客運營業本部營業部經理卓秋君表示，明年農曆年前會恢復七成左右的航線，希望透過推廣會能再燃起台灣民眾出國的旅遊心。泰越捷航空行銷經理蘇怡瑄則指出，泰越捷航空預計從10月30日開始恢復到每日一班的航班，雖然沒有直飛曼谷以外的城市，但是可以支援飛往曼谷後，飛向其他城市的國內航班。「即便目前需要轉機，但是國內航班的資源豐富，未來也會盡量開發台北飛往泰國各地城市的航班。」蘇怡瑄說。

泰國觀光局指出，接下來會有「節慶旅遊」規劃，包含水燈節、跨年倒數和潑水節，都是適合旅客前往的嘉年華；另外，深度旅遊規劃，泰國觀光局也構思了美食饗宴、SPA按摩和觀光農場手工體驗，都非常歡迎想認識當地文化的旅客前往。同時，泰國觀光局在發佈會現場釋出全新的旅遊宣傳片，從A到Z的旅遊計畫，包準旅客滿意。泰國政府將2022至2023年訂為【拜訪泰國年（Visit Thailand Year）】，以全新推廣標語《驚艷泰國新篇章》，搭配A to Z，來規劃推廣目標，包括運動、健康、放鬆、體驗、環保、戶外、冒險、美食、浪漫、親子等，共有26個旅遊主題，讓旅客的泰國之旅，從A到Z全面擁有，玩得豐富又有趣。在發佈會上，泰國觀光局也準備天燈祈福啟動儀式，以水燈節的概念展開祈福啟動儀式，泰國觀光局特別提醒大眾，水燈節將在11月8日登場，期望台灣民眾能開心前往泰國，享受泰國的節慶氛圍。

更棒的是，現在透過「泰國我來了」活動網站，可以參加填問卷抽好禮；活動期間，如果和12家合作旅行社訂購行程，也可獲得限量贈品。此外，為讓台灣朋友了解泰國最新動態，泰國觀光局也邀請台灣知名節目《食尚玩家》出外景，由主持群帶領觀眾玩遍泰國各地風光，分享他們的旅遊心得。解封後的二場旅展，泰國觀光局也不缺席，將陸續參加ATTA台中旅展（10月21日至24日）、ITF台北旅展（11月4日至7日），介紹泰國美食、海島、城市、節慶等，各種好吃、好玩的旅遊新訊、參觀民眾都可以參加泰國觀光局粉絲專屬活動以及ITF攤位現場行程買一送一限額優惠活動。

更多詳情歡迎瀏覽：「泰國我來了」活動網站

▲傳統市場尋寶之旅，也是前往泰國的樂趣之一。（圖／泰國觀光局提供）
▲傳統市場尋寶之旅，也是前往泰國的樂趣之一。（圖／泰國觀光局提供）

影／海拔1300公尺百年部落　台灣女孩大推泰北

2022新加坡環球小姐出爐　評審：靠機智奪冠

邀請移工為民眾導覽　吸引學生走入台灣設計展

影／跟大象生活24小時！揭秘清邁深山住宿體驗

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀