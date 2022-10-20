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高端戰士赴日去美都卡關　王必勝：有14國無條件可入境

▲指揮中心公布，國人主要出遊國家入境檢疫規定。（圖／翻攝畫面）
▲指揮中心公布，國人主要出遊國家入境檢疫規定。（圖／翻攝畫面）

編輯中心/綜合報導

2022-10-20 14:41:022022-10-20 14:43:46

施打高端疫苗的民眾赴日必須自費PCR，引發民眾不滿，指揮中心昨（19）日宣布施打高端的民眾可以補打他牌疫苗，然而這樣的「補救方式」依舊掀起爭議。對此，指揮中心今日再公布「國人主要出遊國家入境檢疫規定或措施」，指出有14國目前對入境旅客完全是無條件開放，亦有多國承認高端，堅持WHO認證標準的國家其實是少數。

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▲指揮中心公布，入境條件僅承認WHO認證疫苗之國家。（圖／翻攝畫面）
▲指揮中心公布，入境條件僅承認WHO認證疫苗之國家。（圖／翻攝畫面）
指揮中心表示，入境無條件免隔離的國家包括，韓國、澳大利亞、紐西蘭、越南、泰國、加拿大、法國、義大利、英國、德國、阿根廷、墨西哥、土耳其及南非。承認高端疫苗的國家包括，印尼、帛琉、紐西蘭、貝里斯、索馬利蘭、泰國、愛沙尼亞、巴拉圭、馬來西亞及聖克里斯多福。而僅承認WHO認證疫苗的國家包括日本、新加坡、美國及智利還有西班牙。

指揮中心進一步指出，目前看來日本確實規定最嚴格，不僅只認證WHO有認證的疫苗，還規定得要打滿3劑。另外指揮中心也強調，目前有至少通過1國核准EUA，但WHO尚未認可的疫苗多達34款，高端只是其中之一。

▲指揮中心公布，他國入境檢疫規定。（圖／翻攝畫面）
▲指揮中心公布，他國入境檢疫規定。（圖／翻攝畫面）
指揮中心提供諸多資料，就是為了說明關於高端疫苗的效力，最終還是要回歸科學驗證，高端還在努力中，而指揮中心也都是中立客觀看待，絕無偏袒。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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