廢棄車輛何處去？　中市府推廢車回收獎金

大型垃圾棄置於街道，不僅造成用路人不便，也衍生環境髒亂等問題，台中市環保局呼籲民眾多加利用行政院環保署「廢車回收一站通」一鍵辦理，申報廢滿10年汽車可領回收獎勵金1,000元、滿7年機車可領回收獎勵金300元，而車體交付廢車回收商時，還可得殘值變賣金，環保局強調，如屬汰舊換新情形，還有新購補助金，若是新購電動車補助金更高，「做環保、拿獎勵，一舉兩得」。





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環保局提到，針對私有地空間遭棄置廢棄車輛，若車輛非屬所有權人所有，可依「臺中市公私有土地未懸掛車牌廢棄車輛清除處理自治條例」第5條規定，檢具非其所有且未經同意停放聲明書，請求環保局轄區清潔隊協助清除。





環保局指出，南區某巷弄間多年來有一私有空地就有類似情形，成為市容美觀殺手，由轄區清潔隊巡查、發函給地主，並經地主積極填寫「停放公私有土地未懸掛車牌廢棄車輛聲明書」，後續張貼拖吊移置單並予以拖吊，最後還給街坊鄰居一個乾淨無礙的環境。





環保局表示，占用道路廢車是影響市容一大殺手，列為清潔隊環境巡檢重要查報工作之一，民眾也常透過1999陳情檢舉，巡檢人員最常見的是民眾利用廢車占用停車格或形成路霸，經統計台中市今年1月至9月間共張貼4,399輛（汽車730輛、機車3,669輛）、拖吊移置2,802輛（汽車230輛、機車2,572輛）。





南屯區清潔隊長陳秀玲表示，占用道路廢棄車輛（包含汽車及機車等）依「占用道路廢棄車輛認定基準及查報處理辦法」第2條規定，車輛髒污、銹蝕、破損、外觀上明顯失去原效用，及失去原效用的事故車、解體車，經勘查認定張貼及拖吊，對未懸掛車牌廢棄車輛，清潔隊於車身張貼清理通知書限期48小時清理，逾期無人清理者將先行拖吊移置，同時於環保局資源回收網上公告14日；而對有懸掛車牌廢棄車輛，則由警察局於車身張貼清理通知書，並書面通知車主限期7日清理，逾期無人清理則通知環保局先行拖吊移置。





環保局長陳宏益提醒，民眾如發現有牌的占用道路廢車，請抄下車牌、廠牌、顏色、車型及所在地址並通報警察局，如屬無牌廢車可通報各區清潔隊，也可利用1999或陳情整合平台，或至環保局資源回收網通報，呼籲民眾積極報廢回收，如有老舊車輛不再使用，可上「廢車回收一站通」網站申報廢，響應廢車回收拿獎金、汰舊換新享優惠，共同提升環境品質，打造美麗乾淨大台中。



