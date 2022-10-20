名家論壇》黎榮章／高雄選情冷　柯志恩能拉抬藍軍氣勢？

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低討論度對國民黨來說不是好事，畢竟打「冷戰」是對衛冕者比較有利的選項。陳其邁執政滿意度不低，只要倚仗著執政優勢，做好日常市政工作，不挑起選民激烈對立，就有機會低調度過這場期中考，繼續下一個任期。且陳其邁身為現任者，正面聲量卻高過負聲量，代表他的網路形象經營不差，對於他的連任選舉更是利多。
不過，銜命上陣的柯志恩表現也不差，她6月底被提名後，努力突破綠營執政的封鎖，負責任地推出政見、跑該跑的行程，甚至逛夜市直播跳舞，吸到不少關注，讓她的總聲量達15.6萬則，超越陳其邁8個百分點，正聲量有2.7萬則，更比陳多了近20個百分點。
另外，分析柯志恩的臉書粉專頁數據，可看出她經營自媒體有成，除了自擔任立委開始就累積不少政治支持者，她近兩個月（8至10月）的粉專各項數據，又比剛被提名參選市長時的6到8月成長1至2倍，貼文數量從46則上升至132則、按讚數從38.7萬次上升至90.2萬次、留言數從3萬次上升至6.6萬次、分享數從7千次上升至2.6萬次，皆是翻倍成長，尤其是分享數成長269%相當亮眼。
細究柯志恩臉書分享數高的貼文，包括9月28她的街邊演講精選剪輯，話裡大打中華民國牌，也不避諱地點出民眾對現在國民黨的不滿，凸顯她的確是國民黨中生代演講好手；而柯志恩願帶著議員里長參選人在街邊演說，宣傳9月底的首場大型造勢晚會，也展現出外在環境雖不被看好但奮戰到底的氣魄，打動支持者，獲得超過2000次分享。
此外，9月30日她在高雄夢時代旁舉辦首場大型造勢晚會，柯志恩大打感性牌，致詞以國民黨的起落開頭，用承諾帶給高雄的光榮收尾，喚起2018年投韓國瑜的支持者的熱情，分享數也有1200多次，尤其她張貼的照片凸顯造勢現場一片國旗海，顯示她對藍軍的號召力。
換個角度，來看柯志恩與國民黨的議員參選人們的聲量趨勢，可發現她確實已經扮演好一隻稱職的領頭羊，從8月至今，平均每日讓議員們聲量成長5%，高雄選情相對全國雖沒那麼熱，但也確實在她和議員們的努力下一點一點加溫；尤其9月底一波聲量高峰，就是夢世代大造勢所帶起的，透過大造勢帶動熱度，加上投票日逐漸接近，10月後柯志恩與議員的單日網路聲量，幾乎天天都破百。
選戰至此，即便柯志恩的當選機率仍是不高，但她確實不負黨中央提名的期望，扮演好母雞帶小雞任務，替高雄藍軍提升熱度，惟到選舉當天，能帶動多人的實際行動，讓選票進入票匭，就有待觀察。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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