全球經濟下行風險升溫！中經院下修今年經濟成長至3.28%
考量主要國家通膨仍高，以及全球經濟下行風險增加，中華經濟研究院今（20）日下修台灣今年經濟成長率至3.28%，連續2季下修經濟成長率，但全年 GDP 仍可「保 3」，新台幣兌美元匯率全年均價估約 29.84 元，較去年貶值約 6.5%。
中經院今日舉行2022年第4季台灣經濟預測記者會暨座談會，會中表示，今年7月把台灣經濟成長率下修到3.56%，消費者物價指數（CPI）年增率上修到3.11%，近期受到主要國家通膨壓力升溫與貨幣政策緊縮影響，導致全球經濟成長下行風險升溫，因此將今年經濟成長率預估值再度下修至3.28%，院長張傳章表示，儘管經濟成長率下滑，但是台灣經濟成長率已經連續4年高於3%，是很不錯的表現。
他進一步指出，今年經濟成長模式是「內溫外平」，其中，由內需作為主要支撐力道，國內需求貢獻2.8個百分點。而國外淨需求則因國際經濟走勢、需求減緩，僅貢獻0.48個百分點。
此外，在通膨部分，受俄烏戰爭導致物價、能源激烈變化，張傳章分析，很多國家通膨仍在高檔，預估台灣今年躉售物價指數（WPI）年增率達12.79%、突破兩位數，今年CPI年增率預估為3.02%。他指出，台灣作為小型開放經濟體，很難不受國際影響，但整體表現還算優等，若終端需求仍不見起色，出口難大幅成長，台灣今年9月進口機器設備已大幅衰退，值得後續觀察。
至於匯率部分，張傳章指出，受到通膨、聯準會強勢升息影響，在利差跟競爭力考量因素，帶動美元獨強，「預估新台幣兌美元匯率今年是逐季走貶」，全年均價為29.84元，比去年平均匯率28.02元貶值約6.5%。