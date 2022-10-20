筏子溪水岸廊道延伸烏日　預明年6月完工

▲筏子溪門戶迎賓水岸廊道(圖／柳榮俊攝2022.10.20)

台中筏子溪作為高鐵門戶第一站，為串聯水岸廊道空缺段並完善行人及自行車動線，台中市政府水利局投入3,000萬元辦理「筏子溪門戶迎賓水岸廊道下游串連工程」，預計明年6月完工。副市長黃國榮主持動土祈福典禮表示，這在市府各項重大建設中算是一個小工程，雖然僅400公尺，但完工後可縫合上游魚市場延伸至下游烏日近4公里的藍帶空間，提升當地觀光休憩品質。





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黃國榮表示，感謝水利局除汙水下水道工程，也致力推動台中市水岸生態特色，打造舒適安全的水岸廊道，提升水路藍帶的美感與生命力，並連接南屯區筏子溪兩岸及大烏日地區，拓展民眾休憩空間，這項計畫完成後將串連迎賓廊道至建國路橋既有人行道，同時新建自行車通行空間，融入都市綠活，感謝市議員大力支持。





此外，黃國榮也提到，盧市長相當重視南屯及烏日地區發展，市府近年進行許多建設，如「筏子溪水文化暨環境教育館」、「筏子溪生態綠廊營造計畫工程」、「烏日區成功東路排水改善工程」、「台中市烏日綜合社會福利館興建工程」等，未來也會持續推動各項地方建設。





議員吳瓊華表示，烏日區高鐵站、緊鄰南屯區的區塊，因長年未完善整治，相當偏僻，但經過該路段，相距僅1公里的南屯區筏子溪水岸廊道景觀秀麗，為了不要讓城鄉差距因工程建設落差增大，且從迎賓廊道至烏日建國路間範圍為台中高鐵門戶，景觀更應重視，她多年來爭取，水岸廊道延伸至烏日區，終於動工。

水利局指出，筏子溪為中央管河川，其水岸休憩動線建置亦日趨完善，但南屯至烏日間仍有局部河段因腹地受限等因素尚未串聯銜接，既有廊道也因寬度不足及跨橋段高差問題，現階段未能供行人及自行車共用，對此，盧市長去年即責成水利局著手改善，落實富市台中，活水興利的理念。





水利局進一步說明，此工程將新設400公尺長、3公尺寬堤岸廊道銜接上下游動線，並拓寬改善既有堤頂步道1.1公里範圍至3公尺寬供自行車及行人共用，工期240日曆天，預計明年6月完工，完成後將可自現有文字地標迎賓廊道直達下游烏日建國路，並配合既有高鐵三路橋與建國路橋，達成河岸動線橫向串聯，縫合此段1.5公里範圍水岸廊道至整體藍帶空間。



