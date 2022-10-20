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盧秀燕將循「韓國瑜模式」選總統？蔡其昌：我不擾人清夢

▲韓國瑜10日到高雄為市議員候選人許采蓁站台，與市長候選人柯志恩同框。（圖／翻攝韓國瑜臉書，2022.10.20）
▲韓國瑜10日到高雄為市議員候選人許采蓁站台，與市長候選人柯志恩同框。（圖／翻攝韓國瑜臉書，2022.10.20）

記者顏幸如／台中報導

2022-10-20 15:33:34

前高雄市長韓國瑜輔選列車即將啟動，本週六先為台中市長盧秀燕站台、下星期為「神力女超人」南投許淑華助講。蔡其昌被問及「燕子禿子可望合體」時表示，不評論不在政治第一線的人，對方邀請誰都祝福；對於盧秀燕是否有總統夢，他表示不會去擾人清夢，但「做總統夢前，也要築夢踏實。」

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韓國瑜即將正式回歸國民黨輔選陣營，本週六他將全台趴趴走，上午第一場到台中，為市議員朱暖英、市長盧秀燕聯合競選總部成立大會站台。

蔡其昌今被媒體問及「燕子禿子可能同台」，表示不管對方邀請誰，他都祝福，台中市民務實理性有智慧，不會因誰站台作為投票依據。至於韓國瑜，已經不是線上政治人物，他個人不會去談論歷史的過去式，對韓本身、為誰站台，沒有任何評論。

▲蔡其昌表示不會去擾人清夢，但盧秀燕「做總統夢前，也要築夢踏實。」（圖／蔡其昌競總提供，2022.10.20）
▲蔡其昌表示不會去擾人清夢，但盧秀燕「做總統夢前，也要築夢踏實。」（圖／蔡其昌競總提供，2022.10.20）
被問到盧秀燕是否可能循韓國瑜模式，選上市長之後更上一層樓參選正副總統？蔡其昌態度完全不一樣，他說：「若想選總統、做總統夢，我也不會擾人清夢，但也要逐夢踏實，全國民調第17名要去選總統，是很荒謬的事情。」他舉韓國瑜為例：「市長上任馬上去選總統，高雄市民不會接受、台中市民也不會接受。但大家問了她兩個禮拜，有回應嗎？要選或不選都可以說，但不可沒有態度。」

蔡其昌舉林佳龍廢除胡志強時代的BRT，市民看法各異為例，強調政治人物對重大議題要有態度，「沒有態度就是沒有肩膀、沒有承擔，市政就不會動，這就是台中停滯不前的關鍵。盧秀燕照樣當『謝謝市長』，面對這些重大質疑就是不交待。」

盧秀燕競選總部則表示，盧秀燕本周六受邀出席7場競選總部成立大會，對於相關貴賓講者的邀約，都尊重主辦參選人的規劃與安排。

▲蔡培慧在蔡其昌競選總部簽署中台灣4縣市10項聯合政見宣言。（圖／蔡其昌競總提供，2022.10.20）
▲蔡培慧在蔡其昌競選總部簽署中台灣4縣市10項聯合政見宣言。（圖／蔡其昌競總提供，2022.10.20）
對於韓國瑜29日將到南投為縣長參選人許淑華站台，民進黨南投縣長參選人蔡培慧表示，國民黨會找「代表國民黨」的人為許淑華助選，韓國瑜言行舉止大家清楚，南投需要會做事，而不是做做樣子的人，希望南投縣民可以選賢與能，找到最好的人選。

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