盧秀燕將循「韓國瑜模式」選總統？蔡其昌：我不擾人清夢

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蔡其昌今被媒體問及「燕子禿子可能同台」，表示不管對方邀請誰，他都祝福，台中市民務實理性有智慧，不會因誰站台作為投票依據。至於韓國瑜，已經不是線上政治人物，他個人不會去談論歷史的過去式，對韓本身、為誰站台，沒有任何評論。
被問到盧秀燕是否可能循韓國瑜模式，選上市長之後更上一層樓參選正副總統？蔡其昌態度完全不一樣，他說：「若想選總統、做總統夢，我也不會擾人清夢，但也要逐夢踏實，全國民調第17名要去選總統，是很荒謬的事情。」他舉韓國瑜為例：「市長上任馬上去選總統，高雄市民不會接受、台中市民也不會接受。但大家問了她兩個禮拜，有回應嗎？要選或不選都可以說，但不可沒有態度。」
蔡其昌舉林佳龍廢除胡志強時代的BRT，市民看法各異為例，強調政治人物對重大議題要有態度，「沒有態度就是沒有肩膀、沒有承擔，市政就不會動，這就是台中停滯不前的關鍵。盧秀燕照樣當『謝謝市長』，面對這些重大質疑就是不交待。」
盧秀燕競選總部則表示，盧秀燕本周六受邀出席7場競選總部成立大會，對於相關貴賓講者的邀約，都尊重主辦參選人的規劃與安排。
對於韓國瑜29日將到南投為縣長參選人許淑華站台，民進黨南投縣長參選人蔡培慧表示，國民黨會找「代表國民黨」的人為許淑華助選，韓國瑜言行舉止大家清楚，南投需要會做事，而不是做做樣子的人，希望南投縣民可以選賢與能，找到最好的人選。