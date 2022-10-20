大貓熊團團最新病況曝！四肢無力、軟腳 進食量下降一半
臺北市立動物園中備受大小朋友喜愛的大貓熊「團團」，目前已是18歲高齡，今年8月曾出現癲癇而回到後場，檢查已排除腦血管病變或感染的可能，但根本原因尚待釐清。後續健康回穩，預計於18日重返展示場，可又臨時喊卡，動物園也於今（20）日公布團團最新的狀況，表示病情稍有惡化，四肢無力及食慾下降的情形並未改善。
據動物園給出的資料，園方每日早上都會測量團團的體重，也會彙整牠前一天竹類採食量、排便量及行動的數據。團團目前體重為111.1公斤，較9月份的113.46公斤稍有下降，不過陳玉燕館長說明目前還維持在110公斤的標準體重上，不需特別擔心。
但團團的竹類採食量大幅下降，9月份平均一天能吃12.33公斤，如今卻僅剩5.3公斤，排便量也因食量下滑而減少，從9月份平均11.32公斤下降至6.5公斤。
團團行動方面有四肢無力的情形，尤其右後肢明顯拖地，大部分時間多躺著休息，因為改變姿勢或移動身體很吃力，進食也多採側躺姿勢。獸醫師鄭秋虹也說明，團團雖有腿軟和食慾減退的狀況，但對於管理員的呼喚及食物都有回應，目前正與中國相關專業團隊做溝通、交流，不排除邀請人員來台協助。（編輯：李惠婷）