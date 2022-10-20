金鐘57／綜藝節目獎民調！小S勇奪亞軍 網友第一名是它
第57屆電視金鐘獎將在明後天（21、22日）揭曉，角逐「最佳綜藝節目獎」的有黃子佼和Lulu主持的《婚禮歌手》、小S的《熙娣想聊》、浩子和大霈的《HiHi 導覽先生》、黃子佼和趙岱新的《#T-POP我們聽大的!!》及J.Sheon、李英宏、Leo王、大支、剃刀蔣、熊仔擔任導師及主持的《大嘻哈時代》，你認為哪一檔節目會勝出？《NOWnews今日新聞》民調結果出爐。
拿下第三名的是《大嘻哈時代》，該節目為台灣第一個大型嘻哈選秀節目，一舉提名本屆金鐘獎包括綜藝節目獎在內等5個獎項，請來歌手J.Sheon、李英宏先後接棒主持，金曲獎常客及得主大支、熊仔、剃刀蔣、Leo王出任導師，第一季海選超過2000人報名，最終由66位Rapper參賽，挖掘出不少嘻哈新星，而第二季也即將開播，日前已經公布選手名單。
獲得亞軍的是小S復出綜藝圈之作《熙娣想聊》，該節目是姊姊大S（徐熙媛）和老搭檔B2擔任製作人，每集邀請重量級來賓與小S過招，如曾國城、庾澄慶、許瑋甯、陳文茜、S媽（黃春梅）、陶晶瑩、蔡康永等人，眾星和無厘頭的小S火花四射，笑料不斷，節目甚至獲頒2022新加坡亞洲內容大獎最佳亞洲脫口秀，入圍釜山影展「亞洲內容獎」最佳創作者，來勢洶洶。
奪下冠軍的是婚禮實境秀《婚禮歌手》，由黃子佼、Lulu出任婚顧公司負責人，每集替一對新人籌劃婚宴，從了解素人夫妻的背景、中意的婚禮歌手開始，展開驚喜連連又溫馨歡樂的婚禮流程，范逸臣、許富凱、蕭煌奇、庾澄慶、王彩樺、Selina（任家萱）等人都曾現身為新人獻唱，主持人、歌手和素人的互動，讓觀眾看得又哭又笑。
第四、五名依序為浩子和大霈主持的《HiHi 導覽先生》、黃子佼和趙岱新的《#T-POP我們聽大的!!》。
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