藍陣營連番攻擊　陳其邁強調：棄醫從政「從不後悔」

「我是實實在在的醫師，也是實實在在的公衛人，也是腳踏實地的政治工作者。」高雄市長陳其邁面對國民黨陣營接連番指控其醫師資格今(20)日首度在臉書PO文表達自己的心境他強調，在大時代的過程裡面，作為一個學醫的人，在台灣社會改革、以及追求台灣民主化的實踐過程，他的選擇善盡一個學醫、做一個知識份子的責任，他對自己的選擇從不後悔。
陳其邁指出，過去32年，在每一個階段，他都在實踐我的理想。在1990年參與3月的野百合學運，當時的訴求是國會全面改選，終止動員戡亂臨時條款。在1991年的時候，參與了李鎮源院士等人提出廢除刑法100條的思想犯死刑，追求百分之百的言論自由。1991年才終止動員戡亂臨時條款，年底資深中央民代全部退職，萬年國會告終。
陳其邁回憶說，在92年的時候，刑法100條廢除陰謀內亂罪名、國會第一次進行全面的改選。也在92年的時候，他們推動總統直選。也直到94年才修憲，96年臺灣人才完成第一次的總統直選。
陳其邁強調，在當時追求臺灣民主化的過程，打破威權、實踐人民追求民主自由的當時的大時代裡面，他選擇放棄臨床的工作，投入政治改革與社會運動。作為一個學醫的人，他對自己人生的選擇不後悔，這也是一輩子努力的目標。
陳其邁也表示，有許多醫界前輩，放棄臨床工作，從事不管是社會工作、或者政治工作，都是他學習的榜樣。所以也請大家能夠檢驗他過去，從學生時代參與學運到整個投入社會改革運動，不管是環保、反核或者是在地下電臺，追求言論自由所做的努力。在過去三十年，都接受選民的檢驗。