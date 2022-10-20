神旺普諾麵包坊回歸！爆餡PIZZA夯 「魚頭君」重出江湖
神旺大飯店因都更歇業改建，9月15日正式熄燈，飯店內的「普諾麵包坊」過去深受消費者喜愛，決定另覓據點搬遷。位於台北市忠孝東路4段巷子裡的新門市「普諾麵包坊‧忠孝店」從今（20）日起正式開幕。其實早在一週前，普諾麵包坊就開始試營運，吸引大批老客人前來消費，平均來客數達800人次，相較於過去，平均客單價成長30%。普諾麵包坊主廚林弘富透露，店內熱賣的品項如軟式大蒜、蔥花麵包，天天不到閉店時間就銷售一完，感謝老顧客的死忠支持。「爆餡夯PIZZA」更是原滋原味移師東區，每日11:30起限量現烤出爐，繼續飄香東區巷弄。
遷移新址的「普諾麵包坊‧忠孝店」依然選在台北市東區經營，雖然新店轉進巷弄裡，但業者表示，即便高額租金會提高營業成本，仍希望以原址相近為考量，繼續為支持多年的顧客提供服務。普諾麵包坊也在試營運首日就出現排隊人潮，林弘富提到，夯品「軟式大蒜」、「蔥花麵包」採用發酵奶油，比起市面上的口感更不油膩，是店內的熱賣品項，一天就可售出5、6百個，試營運時都提早在傍晚18:00前就販售一空。
「普諾麵包坊‧忠孝店」此次也特別將豪華大尺寸的「爆餡夯PIZZA」原滋原味移師東區，每日11:30起限量現烤出爐，搭配清脆鈴聲，出爐時店內的熱氣噴香，更是誘人食慾；然而披薩不只擁有13吋的驚人尺寸，主廚特以白麵包取代傳統的法式餅皮，即使熱氣散去口感依然柔軟不乾硬。首波推出「夏威夷」、「青醬透抽」、「明太子蛋」，滿餡的拉絲起司更是引爆視覺震撼，13吋NT$320起，可切片單售，每日供應數量有限。
當然吸睛度百分百的擬真蛋糕「魚頭君」也重新開賣，以濃厚白乳酪慕斯灌模包覆，塑造出魚頭外型，再利用混合藍莓果泥的果膠和食用亮粉裝飾外層，打造鮮魚光亮表皮的仿真感，具有衝擊性視覺的特色蛋糕，一出場就是聚會亮點！另外，為了搶攻萬聖商機，推出逼真寫實的「惡魔手指」餅乾、「鬼靈精怪」巧克力麵包、「蜘蛛菠蘿」麵包、「南瓜布丁派」、「魔鬼南瓜磅蛋糕」等應景商品。
「普諾麵包坊‧忠孝店」於2022年10月20日正式開幕，開幕當日全店限時快閃8折優惠，10/20開幕日12:00營業至20:30；10/21後正式營運，時間為9:00至20:30pm。