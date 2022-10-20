與鍾東錦成「黑白配」？柯文哲：有看到民進黨群組說要打
苗栗縣議長鍾東錦今（20）日北上到台北，除了拜會台北市議會外，也以市政考察為名，前往參觀台北市政府的大數據中心，並與市長柯文哲會面。而外界也形容鍾東錦與柯文哲會面像是「黑白配」。對此柯文哲在會後接受媒體訪問時也對此作出回應，表示前一天就有看到綠營的媒體群組，說打算要操作這個議題，「為了政治操作一定要把人家講成壞人、誇大，這不是一個健康的態度。」
針對今日與鍾東錦會面一事，遭到民進黨相關人士直指是「黑白配」，柯文哲則回應常常是外界想太多。「我從昨天就看到民進黨的媒體群組打算要操作這個議題，好不容易這2個可以同框，一起打。」柯文哲直言，大家都希望台灣可以更好，用正面、向上的發展方式進步，而為了政治操作，一定要把別人講成壞人或者過於誇大，並不是一個健康的態度。
柯文哲強調，不要為了選舉讓國家走向負面情緒，不管是選舉或執政，對他來說是改變社會的文化運動，並且希望在這樣的過程中，讓國家社會是往正面的方向發展，「我再說一遍，用網軍、側翼、名嘴治國一定會遭到報應，因為最後你們都沒辦法控制。」
至於針對民眾黨新竹市長參選人高虹安，不僅論文爭議未解，近日又爆出違規兼職。對此身兼民眾黨主席的柯文哲則表示，民進黨根本就是傾全國之力在打高虹安，「新竹選舉以前從來沒有上過全國版面，我一直很想問，到底柯建銘你在新竹市有什麼不可告人的事？一個市長選舉在擔心什麼？」柯文哲說，到底新竹有什麼見不得人的事情？希望柯建銘能夠回答。