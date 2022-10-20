電視聲量調查出爐！陳時中居聲量王　學者：不代表高支持

我是廣告 請繼續往下閱讀
不過，政治學者柳金財則表示，聲量王不一定代表高支持度，台北市聲量王陳時中、台中聲量王蔡其昌、台南聲量王謝龍介以及高雄聲量王柯志恩，如果對比民意支持度的調查，他們的支持度反而相對比較低。只有新北市侯友宜、桃園市張善政和新竹市高虹安，他們既有媒體高聲量，民調支持度也相對高。所以，這次統計出來的媒體聲量王會不會是未來七都的當選者，還得看後續的發展。
民眾黨異軍突起 學者研判民進黨會調整戰略
聲量統計的另一個發現是，民眾黨突破了藍綠對決的框架，爭取到更多的媒體曝光量。民眾黨提名的台北市黃珊珊和新竹市高虹安，兩人的電視聲量都很高，帶動民眾黨異軍突起。世新大學副教授林佳欣表示，國、民兩黨看到媒體的聲量統計後，選戰操作很可能會採邊緣化黃、高的策略。在台北市操作棄保議題甩掉黃珊珊，在新竹市則減少攻擊讓新竹選情降溫，這樣就會減少高虹安的媒體曝光度，同時降低她的支持率。同時，把選舉重心拉回台北市，讓台北市選戰的外溢效應來影響其它縣市長的選情。
候選人新聞上愈是挨打 受害者形象反而突出？
選戰激烈，很多候選人都被負面新聞攻擊。文化大學廣告系教授鈕則勳就指出，不論正面或負面的新聞量，台北市長選將都是媒體關注的焦點，依序是陳時中第一，蔣萬安第二，黃珊珊第三。陳時中做為媒體聲量王，特別是之前他的爭議事件較多，所以陳時中也是負面評價報導的第一名。而負面評價報導第四名的是新竹高虹安，她一直是綠軍負面攻擊的對象。不過要注意的是，綠軍的攻擊也要符合比例原則，不然會對高虹安產生對其有利的「受害者症候群」，同情高虹安的效果可能更會明顯。台藝大教授賴祥蔚則進一步表示，整體來看，正面報導居多，中立報導其次，負面報導雖然有，但比例不大。如果這個數據反映出電視新聞報導的實際情形，就表示電視新聞被利用作為攻擊工具的情況還不算太嚴重，利用媒體來進行的攻擊，更多可能出現在政論節目。
學者嘆：最偏袒執政黨的電視台出爐
細部解析有線電視台對候選人聲量報導的統計。銘傳大學教授杜聖聰先針對有線電視台49、50、51、85四台作出分析。杜聖聰表示，四家電視台主要時段選舉新聞的占比，以50台《年代電視台》高達45.73％暫居第一；49台《壹電視》的選舉新聞占比只有11.6％；第51台《東森電視台》更只有5.69％；85台《寰宇台灣台》也只有7.29％。
整體而論，年代新聞把主力重點聚焦在選舉新聞的比重相當可觀。進一步分析，壹電視、年代新聞台的選舉新聞聚焦台北市選戰，其他縣市選舉新聞雖有報導，篇幅不大；東森新聞亦然，但是重南輕北，台南市選情甚至掛零；寰宇台灣台則是平均分配台北市與新北市，但中部大甲溪以南的縣市選情不碰，台中、台南掛零，高雄也只有寥寥篇幅。
中山大學廖達琪教授則鎖定有線新聞台的民視、三立及TVBS，並以「新聞公平度」做為切入點進行觀察與分析。廖達琪表示，民視、三立一如預期，較偏向多報導民進黨提名的候選人，特別是民視在觀測的這段期間，明顯獨厚林佳龍(超過報導侯友宜將近20分鐘)。民視雖然對新竹的高虹安報導時間多過民進黨提名的沈慧虹(14分 VS. 8分)，但經查核，高虹安的報導時間雖多但多為負面；三立則特別偏愛報導沈慧虹16分鐘 VS. 高虹安的7分鐘，至於TVBS整體表現則比較中立。
新聞報導重北輕南的不對稱現象，在這次聲量統計中一覽無遺。學者柳金財表示，無論是有線或無線電視台，前五名都是台北市長候選人陳時中、蔣萬安、黃珊珊及新北市長候選人侯友宜、林佳龍；至於台南市長候選人報導，無論是黃偉哲及謝龍介的報導聲量皆為六都最低。南北報導的比例極為懸殊。
玄奘大學傳播學院副院長邱琪瑄進一步指出，有線電視台最關注綠營的台北市候選人陳時中，無線電視台最關注的候選人則是藍營的蔣萬安。不過，有線電視台主時段選舉新聞的平均占比(17.46%)，較無線電視台主時段選舉新聞的平均占比(3.99%)要高出很多，將近四倍。傳統「老三台」對此次選舉更顯得「興趣缺缺」，新聞占比相當低。世新大學蘇建州教授也認為，無線台的新聞時段資源雖然有限，除了選舉也有其他國內外大事要報導。但隨著選舉投票日的接近，學者呼籲無線電視台做為公共媒體，可以考慮增加選舉新聞的播報量，讓選民對於一個月後的地方首長選舉能有更正確的判斷。