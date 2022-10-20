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Lulu化身仙女魅力爆棚！本色代言RPG手遊　陪你一起修仙

▲Lulu（黃路梓茵）首度擔任「修仙遊戲」的代言人，遠赴南投深山取景，cosplay起來仙氣迸發。（圖／唯數娛樂提供）
▲Lulu（黃路梓茵）首度擔任「修仙遊戲」的代言人，遠赴南投深山取景，cosplay起來仙氣迸發。（圖／唯數娛樂提供）

記者張志浩/綜合報導

2022-10-20 16:26:532022-10-20 16:29:41

Lulu（黃路梓茵）今年以節目《綜藝大熱門》、《婚禮歌手》入圍金鐘獎，將是第6次角逐最佳「綜藝節目主持人獎」，而影歌視三棲的她近期再次突破自我，擔任修真仙俠RPG卡牌遊戲《我的御劍日記》的代言人，敬業的她化身遊戲女主角，遠赴南投深山取景，cosplay起來仙氣迸發，完美展現個人魅力，她也透露自己喜歡玩有故事劇情的手遊，跟著遊戲內和角色一起體驗喜怒哀樂，享受「沈浸式」的遊戲體驗。

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我的御劍日記》繼沈玉琳、詹惟中等知名代言人被公開後，今（20）日再宣佈Lulu為全新女代言人，由於首度擔任這類「修仙遊戲」的代言人，Lulu也感到很新奇，亮麗、機敏又善解人意的特性，讓她這次她詮釋遊戲內聰穎、俏皮的女主角可說是本色演出，絲毫沒有違和感，無論是男粉或女粉皆吸的魅力，也相當符合遊戲設定。對此官方也曝光Lulu廣告正片的前導花絮影片，讓粉絲們先嚐鮮。

官方表示，《我的御劍日記》 構建於靈幻無雙的世界之上，「聚集無數天縱英才之士，去窮究術法神通之妙」，而彼此又因流派不同、奧義不同，使命不同，進而互相爭鬥、切磋，推動世界的天命演變，遊戲內包含「煉丹」、「煉器」、「鬥法」、「戰鬥」、「歷練」、「機緣」、「日記」等系統遊戲玩法，將傳統卡牌手遊常見的自動推關玩法，提升到新的境界。

官方指出，目前《我的御劍日記》 事前登錄集結已達30萬玩家，伺服器開啟後贈送海量虛寶早已是基本款，除了抽Switch、iPhone、DRG機車之外，未來還會天天加碼抽PS5，更多關於不思議修仙RPG新浪潮《我的御劍日記》的最新情報，請密切留意官方網站！

▲（圖／唯數娛樂提供）
▲RPG手遊《我的御劍日記》今（20）日宣佈Lulu為全新女代言人。（圖／唯數娛樂提供）
▲（圖／唯數娛樂提供）
▲《我的御劍日記》遊戲玩法多元，無論男女皆能找到適合自己的修仙方式。（圖／唯數娛樂提供）

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