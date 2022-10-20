李運慶42歲生日！放閃小8歲「黑澀會」洪詩：願望已實現
台灣男星李運慶，自從在2020年被拍到與「黑澀會」出道的美眉洪詩約會後，就大方承認戀情，廣受外界祝福，而今（20）日正是李運慶的42歲生日，洪詩不僅PO出小倆口的幸福照片，李運慶還甜蜜喊話，「我的願望已經實現了」，閃瞎眾多粉絲。
洪詩今日在臉書貼出，小倆口的4宮格照片，只見他們做出許多搞怪的表情，一下嘟嘴，一下互瞪，一舉一動都充滿甜蜜又幸福的粉紅泡泡，洪詩則用英文寫下「Happy birthday to my love」，並標註李運慶的臉書帳號，希望男友平安健康。隨後李運慶也在臉書分享照片，大方對女友甜蜜喊話，「繼續充滿熱情、帶著好奇心、幼稚的活下去吧！我的42歲的願望已經實現了！謝謝妳，洪詩！」
貼文曝光後，眾人通通被閃瞎，「生日快樂~怎能那麼幸福」、「我已經戴上墨鏡了」、「他真的運氣很好！有這樣的美麗女友！」就連張文綺、勇兔、孫淑媚、曾智希等演藝圈友人都來留言祝賀。
據悉，李運慶和洪詩兩人因節目結緣，後來因為拍戲才熟識交往，至今兩人不僅感情穩定，也對婚姻有所共識，雙方家長也都同意，但礙於疫情等影響，確切的結婚時間還沒決定。李運慶過去受訪也坦言，媽媽早已把洪詩當成自己女兒看待，頻頻催促兩人婚姻。（編輯：詹鎰睿）