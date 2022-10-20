特企／新光人壽勇奪殊榮！深受消費者、專業評審團青睞

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此外，新光人壽落實公平待客，維護保戶權益，領先業界持續推出各項創新服務並優化顧客體驗，不但建構最多元的身分驗證管道申辦網路會員，透過數位智能化提醒的方式，有效解決客戶問題，也能避免系統謬誤，讓重要保單通知正確送達保戶，榮獲本屆「最佳產品獎」殊榮。
數位服務上，新光人壽看準國人對LINE的黏著度，將LINE官方帳號視為消費者的「口袋服務中心」，只要保戶綁定會員資料後，即可使用多達32項的個人化服務。為擴大官方帳號好友數，進一步打造品牌鐵粉，新光人壽不定期推出抽獎回饋活動綁定好友、創造話題討論、提高互動及聲量等，使好友數在3年內快速成長突破425萬人，高居業界第一，使用量同期亦成長1.6倍，發揮數位圈粉力獲得「最佳人氣品牌獎」肯定。
新光人壽在商品開發方面，從青年角度出發，以「小保費換大保障」為理念設計「我的好時光保險計畫」，精選住院、手術、實支、傷害、長照及壽險等六大定期保障，十年後更約續保，保障不中斷。其中，住院、手術、實支、傷害等四張商品適用「健康無理賠獎勵」，當保障期滿仍生存且符合無理賠時，給付應繳保險費總和的10%，相當於1年的保險費做為無理賠獎勵，鼓勵保戶自主健康管理；長照險及壽險適用「健康促進回饋」的外溢機制，繳費期間內一週有三日以上，日行超過八千步，即可累積運動點數，獲得3%~5%不等的續期保險費折扣，將健康化為實質折扣，獲本屆「最佳產品獎」全國首獎。
同時，新光人壽自建大樓「新光人壽長春段商辦大樓(新南東大樓)」、「新光人壽高雄前金段商辦大樓(區域總部大樓)」以綠色建築理念興建，完工後可望帶動區域商業量能及創造就業機會，榮獲本屆規劃設計類國家建築金質獎；此外「新光人壽台中傑仕堡」委由豐譽營造股份有限公司施工，以永續發展理念設計，規劃大量可透水保水綠帶，減緩都市熱島效應，打造永續環保綠色都市，也榮獲施工品質類國家建築金質獎全國首獎殊榮。
新光人壽在地深耕近一甲子，肩負數百萬保戶的保障，積極落實ESG企業永續發展，除了長期投入社會慈善，貫徹「低碳、創新、共好」的公益主軸，今年更取得「ISO 22301 營運持續管理系統 (BCMS)」驗證，降低營運中斷的可能性或損害程度，保障所有客戶及利害關係人對公司營運永續的利益，榮獲本屆國家品牌玉山獎「傑出企業獎」全國首獎肯定。未來，新光人壽也會持續傳遞「光無所不在，心與你同在」的企業精神，成為最受大眾信賴的壽險領導品牌。