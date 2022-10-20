人倫悲劇！雲林男酒後打死75歲老母親 逆子今遭收押
雲林林內鄉昨（19）日一個民宅內，一名洪姓男子因為酒後失控，竟然拿木棍痛打75歲賴姓母親，當場倒地昏迷，緊急送醫仍回天乏術；雲林地檢署檢察官複訊後今天聲請羈押獲准。
警方表示，林內中正東路一處民宅，46歲洪姓男子昨天上午喝酒後，疑要不到錢，竟然拿木棍毆打高齡75歲的賴姓母親，導致賴母嘴角出血、牙齒斷裂，當時洪男的哥哥也在場，立即上前阻止洪男家暴，但也被木棍打傷，隨後也緊急報警，但是救護人員抵達時，賴母已無呼吸心跳，緊急送醫搶救，仍回天乏術。
雲林縣警察局斗六分局員警昨接獲洪男哥哥報案，立即到場逮捕洪男；今天死者報驗後，由雲林地檢署檢察官到場相驗釐清死因。
檢察官訊問洪男後，認為他涉犯殺害直系血親尊親屬罪嫌重大，且有事實足認有串證之虞，向法院聲請羈押獲准。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞
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